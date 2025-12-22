Разходите за труд на работодателите в България растат с 12% през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2025 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,3% спрямо третото тримесечие на 2024 г. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В индустрията увеличението е с 12,8%, в услугите - с 11,3%, a в строителството - с 16,4%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 21%, „Добивна промишленост“ - с 18,5%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 16,8%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12,4%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12,1%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 21% за сектор „Административни и спомагателни дейности“ до 6,7% за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Разходи за труд при работодателите в България. Източник: НСИ

Отделно проучване на Евростат показа, че почасовите номинални разходи за труд в България са нараснали с 12,4% през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година, което е най-високото увеличение сред държавите членки на Европейския съюз (ЕС).

След България най-големи увеличения на почасовите разходи за труд са отчетени в Литва (9,7%), Хърватия (9,1%) и Унгария (8,8%). Най-слаби ръстове са регистрирани във Франция (1,3%), Словения (1,6%), Испания (2,0%), Австрия (2,1%) и Италия (2,4%), а в Малта е отчетен спад от 1,4%.