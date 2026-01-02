Войни, пари и технологии: 10-те най-четени статии в Investor.bg през 2025 г.

От дигиталния портфейл и цените на жилищата, през енергийните сривове в Европа, до войната в Украйна – през 2025 г. читателите на Investor.bg следяха теми, които пряко засягат сигурността, икономиката и бъдещето.
Ето кои са 10-те най-четени статии на сайта за годината:
До края на 2030 г. всеки българин трябва да носи в мобилното си устройство дигитален портфейл
Блокирани полети и саботажи - Украйна мести войната на територията на Русия
Европа е напът да се откаже от съпротивата си срещу проучвания за петрол и газ
Сривът на енергийната мрежа в Испания е изтрил 400 млн. евро от икономиката ѝ
Украински дронове предизвикаха срив в енергийната мрежа в Подмосковието
НАП може да провери данъкоплатци и по информация от профилите им в социалните мрежи
Прогноза: Цените на жилищата в България догодина ще растат с темпа на инфлацията
Турция забранява късите продажби, за да подкрепи фондовия пазар
Американски и руски изтребители влязоха в сблъсък за парите за отбрана на Близкия изток
С-400 и "Панцир" вече се сблъскаха с Tomahawk, САЩ имат нова установка за ракети