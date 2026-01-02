Войни, пари и технологии: 10-те най-четени статии в Investor.bg през 2025 г.

От дигиталния портфейл и цените на жилищата, през енергийните сривове в Европа, до войната в Украйна – през 2025 г. читателите на Investor.bg следяха теми, които пряко засягат сигурността, икономиката и бъдещето.

Ето кои са 10-те най-четени статии на сайта за годината:

До края на 2030 г. всеки българин трябва да носи в мобилното си устройство дигитален портфейл

Блокирани полети и саботажи - Украйна мести войната на територията на Русия

Европа е напът да се откаже от съпротивата си срещу проучвания за петрол и газ

Сривът на енергийната мрежа в Испания е изтрил 400 млн. евро от икономиката ѝ

Украински дронове предизвикаха срив в енергийната мрежа в Подмосковието

НАП може да провери данъкоплатци и по информация от профилите им в социалните мрежи

Прогноза: Цените на жилищата в България догодина ще растат с темпа на инфлацията

Турция забранява късите продажби, за да подкрепи фондовия пазар

Американски и руски изтребители влязоха в сблъсък за парите за отбрана на Близкия изток

С-400 и "Панцир" вече се сблъскаха с Tomahawk, САЩ имат нова установка за ракети