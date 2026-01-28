Пауъл: Икономиката на САЩ започва стабилно 2026 г.

Гуверньорът на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви, че американската икономика е започнала годината на стабилна основа.

„Икономиката на САЩ се разшири със солидни темпове миналата година и навлиза в 2026 г. на стабилна основа“, заяви Пауъл, цитиран от CNBC. „Въпреки че ръстът на работните места остава нисък, нивото на безработица показва някои признаци на стабилизиране, а инфлацията остава донякъде ускорена“, добави той.

Според Пауъл бъдещите движения на лихвените проценти все още не са решени.

„Паричната политика не се движи по предварително определен курс“, подчерта той по време на пресконференция след последното заседание на Фед. „Ще вземаме решенията си на всяка среща“, добави той.

Пауъл заяви, че Федералният резерв е „в добра позиция“ да определи бъдещи корекции на лихвения процент в зависимост от това, което показват икономическите данни.

Основната инфлация вероятно ще достигне 3% през декември, но все още е на път да се върне към целевото ниво на Фед, заяви Пауъл.

Измерено чрез индекса на личните потребителски разходи, картината в края на годината показва продължаваща инфлация при стоките въпреки забавянето на инфлацията в услугите, изтъкна Пауъл. Той изрази увереност, че целта на Фед ще бъде постигната, след като въздействието на митата отшуми.

Пауъл заяви, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и по-специално Министерството на финансите упражняват надзор над долара, отказвайки да коментира движението на американската валута.

Индексът на щатския долар падна до дългогодишно дъно във вторник, след като Тръмп коментира това движение. Но стойността на валутата се повиши в сряда, след като министърът на финансите Скот Бесънт изключи потенциална намеса на САЩ на валутния пазар.

Пауъл заяви, че перспективите за растеж относно икономиката на страната изглеждат по-силни в момента в сравнение с миналата година.

„Ако погледнете постъпващите данни след последната среща, [има] ясно подобрение в перспективите за растеж“, посочи той. „Инфлацията се представи горе-долу според очакванията и както споменах, някои от данните за пазара на труда предполагат доказателства за стабилизиране. Така че като цяло прогнозата е по-силна“, допълни гуверньорът.

Пауъл заяви, че Комисията по отворения пазар ще продължи да взема решенията си за намаляване на лихвените проценти „среща след среща“ въз основа на постъпващите данни.

Според него лихвеният процент е „до голяма степен неутрален“. Той също така изтъкна, че това е друга област, с която гласуващите във Фед са били до голяма степен съгласни с него.

„Много от моите колеги смятат, че е трудно да се погледнат входящите данни и да се каже, че политиката е значително рестриктивна в този момент“, заяви Пауъл.

Той посочи, че след като цените се понижат, Фед ще се стреми да разхлаби паричната си политика. Пауъл очаква да види „ефектите от митата, преминаващи през цените на стоките, да достигнат пик и след това да започнат да отшумяват, ако не бъдат въведени нови големи увеличения на налозите“.