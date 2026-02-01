Индия залага на ръст на производството и разходи за инфраструктура в новия си бюджет

Индия акцентира отново върху производствения си сектор в годишния си бюджет, но планът с реформи на правителството начело с Нарендра Моди не отговори на очакванията в момент, когато световният икономически ред преминава през дълбоки промени, предизвикани от администрацията на Тръмп, предава Ройтерс.

Липсата на амбициозни реформи и повишаването на данъка върху трансакциите с деривативи обезспокоиха пазарите на акции, които отбелязаха спад от 1% в специална търговска сесия за бюджетните предложения в неделя.

Индийската икономика остана една от най-бързо нарастващите големи икономики, като ръстът на брутния вътрешен продукт се очаква да достигне 7,4% във финансовата година до 31 март 2026 г. Но чуждестранните инвеститори са продали рекордно количество индийски акции, като продажбите възлизат на 22 млрд. долара от януари м. г. насам, а рупията се понижи рязко до историческо дъно.

Правителството ще се стреми да укрепи производствения сектор на страната, заяви финансовият министър Нирмала Ситхараман в речта си за бюджета, в която очерта приоритетите за третата по големина икономика в Азия и обеща да ускори растежа в условията на нестабилна обстановка в света.

То също така ще продължи да се съсредоточава върху укрепването на държавните финанси чрез намаляване на съотношениято между държавния дълг и БВП до 55,6% през следващата финансова година спрямо 56,1% сега, а фискалният дефицит ще бъде понижен до 4,3% спрямо 4,4 на сто през тази година.

То ще набере 17,2 трлн. индийски рупии от облигационните пазари, където доходността нарасна поради високите държавни заеми.

Данъкът върху сделките с ценни книжа беше повишен с над 50% при търговията с фючърси до 0,05% спрямо 0,02% и до 0,15% спрямо 0,01% при опциите.

Бенчмарковият индекс на Индия Nifty 50 се понижи с около 1% с повсеместен спад на акциите, включително на банките, компаниите за строителство на инфраструктура, отбранителните компании и капиталовите пазари.

Индексът на Nifty за капиталовите пазари се понижи с около 6% след съобщението. Индийският облигационен и валутен пазар бяха затворени в неделя.

Промишлеността е на фокус със засилването на натиска на Тръмп

До момента икономиката на Индия устоява на наказателните мита на САЩ, наложени от президента Доналд Тръмп, като растежът е подкрепен от разходите на правителството за инфраструктура, докато намаленията на данъците върху доходите и потреблението подкрепят разходите на потребителите.

Индия постига и сделки като ключовото търговско споразумение с Европейския съюз, за да компенсира удара от митата, наложени от Тръмп.

Правителството ще отдаде приоритет на разширяването на производството в седем сектора, съобщи Ситхараман. Те включват фармацевтиката, полупроводниците, редкоземните магнити, химикалите, капиталовите стоки, текстил и спортни стоки.

Ще бъде направен преглед и на 200 традиционни индустриални клъстера.

Правителството на Моди се затруднява да увеличи производството от сегашното ниво под 20% от БВП до 25%, за да генерира работни места за милионите хора, които всяка година се вливат в работната сила на страната.

За да стимулира частните инвестиции и търсенето, Делхи въведе поредица от реформи през последните месеци, включително намаления на данъците върху потреблението и доходите, промяна на трудовите закони и стъпки за отваряне на строго контролирания сектор на ядрената енергия.

Правителството ще създаде комитет на високо равнище, който ще прави преглед на правилата за финансовия сектор на страната и обяви стъпки за подкрепа на корпоративните облигационни пазари.

Скромно увеличаване на разходите

За да запази силния икономически растеж правителството ще вложи и 12,2 трлн. индийски рупии (133,08 млрд. долара) в инфраструктура през новата година спрямо 11,2 трлн. рупии миналата година.

Разходите за отбрана бяха увеличени със скромните 6%.

„Като цяло това е бюджет без фойерверки – нито много положителен, нито много отрицателен“, коментира Айшвария Дадхееч, основател и главен инвестиционен директор на компанията Fident Asset Management, базирана в Мумбай.