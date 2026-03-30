Николай Вълканов: До средата на годината не се очаква поскъпване на храните

Заради стари реколти и произведени количества от различни суровинни групи няма предпоставки за притеснения, че съществени ръстове на цените могат да се наблюдават до средата на годината. Тази прогноза пред БНТ направи Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

Той подчерта, че при големите вериги роля играе конкуренцията. Според него въпрос на моментна конюнктура е какво ще се случи на пазарите и как ще се отрази тя на цените, но е категоричен, че оскъпяването ще зависи от рисковете на доставки през тази календарна година. Той обаче смята, че по-съществен риск може да се очаква чак през следващата стопанска година.

Цени и горива

Вълканов заяви, че в дългосрочен план е важно какво ще се случи с цената на газа и на азотните торове, които имат значителен дял в ценообразуването. „Все още е рано да говорим за сериозни ефекти. Това, че в продължение на три седмици цените на горивата на колонка леко се покачват, не представлява кардинален проблем за никого“, заяви той.

Николай Валканов даде пример с 2008 година, когато цените на бензина и дизела достигнаха нива от 2,50–2,80 лв. по тогавашни цени, което в днешни левове означава около 5 лева на литър. Той е на мнение, че все още сме далеч от такава криза. „Правителството се опитва да подготви държавата, бизнеса и потребителите за по-дълъг период на предизвикателства – ако се наложи“, добави изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия.

Внос и инфлация

Според него, ако се наблюдава покачване на цените по щандовете, от една страна причината е традиционна януарска индексация на доставчиците, която всяка година се отразява частично върху потребителската инфлация. Той посочи, че големите търговци заради еврото успяват да задържат ръста. По думите му сериозно влияят на цените сезонни фактори – най-много поскъпват плодове и зеленчуци, които не се произвеждат у нас и идват от далечни региони, с високи разходи за транспорт и енергия.

Вълканов обясни, че усещането за поскъпване не означава непременно, че индексът на потребителските цени, измерен от Националния статистически институт, е „грешен“. Според него увеличението на цените в малките квартални магазини се дължи на разходите, които правят малките търговци. Той направи сравнение с продажбите на промоция в големите търговски магазини и отбеляза, че в Европа има малки промени в отделните пазарни сегменти, но пазарът не се променя фундаментално.

Що се отнася до информация от Министерството на земеделието и храните за хванатите складове с храна с изтекъл срок на годност, Вълканов заяви, че в големите вериги контролът е завишен. Той е категоричен, че транспортът към големите търговски вериги при стоки с голям фискален риск се проверява от Националната агенция за приходите и не може да се каже какво месо има по складовете.

Превозвачите и енергийната криза

„Подкрепата от държавата за превозвачите е закъсняла. Вече се приближаваме към критични нива на работа, тъй като горивата са съществен дял от транспортната услуга“, смята Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. Той подчерта, че на фона на кризата в Близкия изток превозвачите са притеснени и очакват правителство да предприеме спешни мерки.

Според него досега предложените мерки не са достатъчни, тъй като основният акцент е върху потребителите, докато бизнесът, особено превозвачитем поемат най-големия удар. Арабаджиев се надява конкретна подкрепа с мярка да има чрез т.нар. „виртуален портфейл“. „На база изразходваното гориво през предходния месец да се акумулират средства, които превозвачите да могат да използват за покриване на социални осигуровки, заплати или ДДС. Това би облекчило бизнеса и няма да натовари бюджета директно“, аргументира се той.

Арабаджиев добави, че други мерки, които правителството промотира, са насочени твърде напред във времето и няма как да облекчат настоящата криза. Той напомни, че механизмът при някои от тях е свързан с нотификация от Европейската комисия.

„Ние сме сред първите, които поемат удара от увеличението на горивата. Затова очакваме да бъдем част от решенията с мерки, които реално могат да овладеят инфлацията“, посочи той.