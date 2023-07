Членството на Грузия в ЕС зависи от съдбата на Михаил Саакашвили

През юни 2022 година Украйна и Молдова получиха статут на страни кандидати за членство в ЕС. Очакванията бяха и Грузия да е в тази група, но Тбилиси получи списък с препоръки за реформи, включително на съдебната система, борба с корупцията и организираната престъпност, както и по отношение на спазването на правата на човека.

Европейският парламент също обърна внимание на спазването на основните демократични принципи и политически ангажименти.

Според анализатори един конкретен казус е във фокуса на европейските институции и от него до голяма степен зависи европейската перспектива на Грузия - съдбата на бившия президент Михаил Саакашвили, пише в коментар европейското издание Politico.

След т.нар. "Революция на розата", при която беше отстранен Едуард Шевернадзе, Саакашвили управлява Грузия в периода 2004-2013 година, провеждайки прозападна политика и заявявайки желанието на страната да стане член на ЕС и НАТО. След края на двата си мандата той е обвинен за присвояване на бюджетни средства и злоупотреба с власт. Саакашвили напуска Грузия и влиза активно в украинската политика - през 2015 година получава украинско гражданство от тогавашния президент Петро Порошенко, с когото са били състуденти.

Саакашвили е областен управител на Одеса, участва в протестите срещу Порошенко през 2017 година и в резултат губи гражданството си и е депортиран в Нидерландия - родината на съпругата му.

Сегашният президент Володимир Зеленски върна украинското му гражданство през 2019 година, след като Върховният съд в Украйна призна, че депортирането му е незаконно. В следващите две години Саакашвили е назначен начело на Националния съвет за реформи, но е уволнен след скандал. В края на 2021 година се завръща в Грузия, където е арестуван по обвинения за незаконно преминаване на границата. Оттогава е в затвора и здравето му се влошава съществено. Още оттогава Киев настоява за освобождаването на Саакашвили.

В началото на юли Зеленски написа в Twitter, че Русия убива украински гражданин в грузински затвор и призова международната общност да обърнат внимание на случая.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.

We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1