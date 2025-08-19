IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Може ли едно сако да реши съдбата на Украйна?

Володимир Зеленски залага на чар по време на срещата с Тръмп и това изглежда му се отплаща

10:55 | 19.08.25 г. 17
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Anna Moneymaker/Getty Images
Снимка: Anna Moneymaker/Getty Images

Съдбата на Украйна се решава от едно сако? Разбира се, че не, но изборът на Володимир Зеленски в понеделник да се откаже от обичайното си облекло във военeн стил и да се появи в по-официален вид развесели Доналд Тръмп, пише „Франс прес“ в материал, цитиран от БТА.

„Не мога да повярвам. Обожавам това!“, възкликна американският президент вчера, когато посрещна украинския си колега преди решаваща среща за Украйна, а и за цяла Европа, сочейки черното сако и риза на своя гост.

„Това беше най-доброто, което имах“, отвърна Зеленски, който обаче не стигна дотам да облече класически костюм със светла риза и вратовръзка.

Двамата мъже се усмихнаха, ръкуваха се и влязоха в Западното крило на Белия дом – протокол, далеч по-семпъл от червения килим, който бе постлан в петък в Аляска за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп във военна база.

Друга разлика: в петък американският президент и руският му колега не отговориха на нито един журналистически въпрос, докато вчера 79-годишният милиардер възвърна навика си да дава пресконференция, когато приема чуждестранен гост в Овалния кабинет.

Свързани статии

При последното си посещение на 28 февруари Володимир Зеленски бе атакуван първо от Брайън Глен – телевизионен водещ, близък до движението MAGA („Да направим Америка отново велика“), създадено и въплътено от Доналд Тръмп – а след това и от вицепрезидента Джей Ди Ванс, и от самия американски президент.

Украинският държавен глава представя емблематичното си облекло – тъмно горнище и камуфлажен панталон – като символ на солидарност с въоръжените сили. Но, отбеляза „Ню Йорк Таймс“, той вече бе носил сако с тъмна риза, създадени според изданието от украинския дизайнер Виктор Анисимов, на погребението на папа Франциск.

Шест месеца след февруарския сблъсък Брайън Глен отново присъстваше в Овалния кабинет, напълнен от Доналд Тръмп с множество златни орнаменти и с представители на медии, които открито го подкрепят.

Водещият на канала Real America’s Voice, спътник в живота на крайнодясната народна представителка Маржъри Тейлър Грийни, се обърна към Зеленски: „Изглеждате великолепно в този костюм“.

„Казах му същото!“, възкликна Доналд Тръмп и потупа украинския президент по рамото. „Той ви нападна миналия път“, припомни американският президент на Зеленски.

Бившият актьор отвърна с лека усмивка: „Помня.“

После, с ироничен тон, се обърна към Брайън Глен: „Вие сте със същия костюм. Аз поне се преоблякох.“ Забележката силно развесели американския президент, някогашен водещ на риалити предаване.

След това Глен попита украинския държавен глава дали след края на войната ще организира избори. Зеленски отговори утвърдително, но темата събуди интереса на Доналд Тръмп, който така и не призна поражението си на изборите през 2020 г. и неведнъж бе говорил за възможността да се кандидатира за трети мандат – нещо, което американската конституция забранява.

Свързани статии

„Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това“, подхвърли американският президент с шеговит тон. „Харесва ви тази идея“, отвърна през смях Зеленски.

Украинският лидер, дошъл да убеди Тръмп да не изоставя страната му срещу Русия, не само бе сменил облеклото си и възприел по-безгрижен тон, но и отправи настойчиви благодарности към домакина: „Благодаря ви за поканата и ви благодаря много за вашите усилия, вашите лични усилия да сложите край на клането и да спрете тази война“.

При предишното посещение Джей Ди Ванс бе открил атаката срещу Зеленски, упреквайки го, че не е казал нито веднъж „благодаря“ за десетките милиарди долари американска военна помощ. Този път вицепрезидентът отново присъстваше в Овалния кабинет, но запази мълчание – поне докато журналистите бяха в залата.

(БТА)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:25 | 19.08.25 г.
войната в Украйна володимир зеленски Доналд Тръмп
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
13
rate up comment 2 rate down comment 5
Aлexaндpo
преди 1 час
FT: Киев предлага да купи оръжия за $100 млрд. от САЩ с пари от жълтопавветнте от България и Европа.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 0 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 1 час
Ахааааа, нов холивудски проект!!! Назад в бъдещето към 1000-те дни. Хахахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 0 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 1 час
АБЕ, Ти нали не четеше нашите глупости? Защо пускаш тогава опровержения? :):):):):):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 3 rate down comment 2
Алехандро
преди 1 час
За 1000 дни, руснята е окупирала 1% от територията на Украйна!!! Чутовен провал, срещу $1 трлн., срещу мясо 1 млн., инвалиди - 5 млн., схрускана икономика, изстискани като лимони, финансово колхозници, загуба на златният европейски пазар! Честути! А пък ние си мислехме, че както разказваха аналогови.ру тук, във форума, фонта беше се разпаднал 200 пъти, украинската армия влезе в чувал 189 пъти, а руснята превзе Часовия, Покровск, Одеса, ах тази бленувана Одеса, Киев,и въобще цяла Украйна! Гагаг ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 0 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 1 час
Хахахахаха, че и драматичен го раздава.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 2 rate down comment 1
Алехандро
преди 1 час
Между другото, руснята предава на живо драматичните пожари по единствената жп линия в Запорожка област, по която руските агресори доставяха гориво и техника за фронта - десетки цистерни горят, други не спират да експлоадират, коментаторите само въздишат... Красата!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 1 rate down comment 0
Алехандро
преди 1 час
Хахахха, форумният *** пък кълве на руска пропаганда без кукичка - "удареният" нефтозавод в Донбас е извън строя от година и половина! Хахахахахахахахахахахахахахаха!!!Как може *** да е толкова зле?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 0 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 1 час
Въъъъх, Руските войски на практика унищожиха 53-та механизирана бригада на ВСУ в Серебрянската гора. Както съобщиха за ТАСС от силовите структури, повечето от телата на военнослужещите от бригадата са останали на този участък от фронта.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 0 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 1 час
Охх, Охх и ооооще Охх, Охх, "Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия от групировките на въоръжените сили на Руската федерация нанесоха поражение на складове с ракетно и артилерийско оръжие и боеприпаси, цех за сглобяване на безпилотни летателни апарати с далечен обсег, временни пунктове за разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 142 района, се казва в изявление на руското Министерство на отбраната.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 1 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 1 час
Охх, Охх, Охх, Груповият удар е нанесен с високоточни оръжия и ударни безпилотни летателни апарати. Целта е постигната, всички определени обекти са поразени, съобщи военното ведомство в Москва. Руските войски са унищожили и складове за ракетно и артилерийско оръжие и боеприпаси, както и цех за сглобяване на далекобойни дронове на ВСУ.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още