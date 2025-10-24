ЕС санкционира ректора на Московския университет, където преподават как да се заобикалят санкции

Европейският съюз налага санкции на ректора на Московския университет, след като учебното заведение започна курс на тема как да бъдат заобиколени западните санкции.

„Решихме, че ще е добра идея да санкционираме ректора на университета, така че той да има възможността да сподели собствения си опит със студентите“, заяви пред Politico високопоставен представител на ЕС. „Надявам се, че това [ще се приеме като] малка проява на хумор“, допълни още представителят.

Висшето училище по икономика към университета обяви през юли, че открива двугодишна магистърска програма за заобикаляне на санкции, съобщи тогава изданието The Moscow Times. Официално курсът се нарича магистратура по спазване на санкции и обещава „ярки примери, илюстриращи рискови ситуации от живия живот, пред които са изправени руски и международни компании“.

Но магистратурата не е единствената причина за включването на ректора Никита Анисимов в списъка. През 2023 г. – година след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна – Анисимов обяви, че университетът му ще финансира обучението на руски военни, участващи във войната. Това става ясно от европейската документация.

Символичното решение бе публикувано в четвъртък след срещата на върха на европейските лидери, на която те договориха 19-и пакет санкции срещу Русия. С него се замразяват активите на Анисимов в Европа, ако има такива налични.

Междувременно в рамките на срещата на европейските лидери стана ясно, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща очаква през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна. Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти, уточни той на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието, цитиран от кореспондент на БТА.

Съгласихме се да има такъв заем, остава да определим кой е най-добрият път до целта, допълни Фон дер Лайен. По нейните думи е възможно да има и други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна, без да се използва запорираното руско имущество. Тя посочи, че ЕК ще изготви различни предложения как да се осигури заем. При всяко положение ще спазваме европейското и международното право, уточни тя.

Финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити в следващите две години, отбеляза Коща. Той изрази надежда скоро да има преговори с руския президент Владимир Путин. Европа няма да изостави Украйна, посочи Коща.