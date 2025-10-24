IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

ЕС санкционира ректора на Московския университет, където преподават как да се заобикалят санкции

Това е възможност да сподели собствения си опит със студентите, коментира високопоставен представител на ЕС

11:16 | 24.10.25 г. 24
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейският съюз налага санкции на ректора на Московския университет, след като учебното заведение започна курс на тема как да бъдат заобиколени западните санкции.

„Решихме, че ще е добра идея да санкционираме ректора на университета, така че той да има възможността да сподели собствения си опит със студентите“, заяви пред Politico високопоставен представител на ЕС. „Надявам се, че това [ще се приеме като] малка проява на хумор“, допълни още представителят.

Висшето училище по икономика към университета обяви през юли, че открива двугодишна магистърска програма за заобикаляне на санкции, съобщи тогава изданието The Moscow Times. Официално курсът се нарича магистратура по спазване на санкции и обещава „ярки примери, илюстриращи рискови ситуации от живия живот, пред които са изправени руски и международни компании“.

Но магистратурата не е единствената причина за включването на ректора Никита Анисимов в списъка. През 2023 г. – година след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна – Анисимов обяви, че университетът му ще финансира обучението на руски военни, участващи във войната. Това става ясно от европейската документация.

Свързани статии

Символичното решение бе публикувано в четвъртък след срещата на върха на европейските лидери, на която те договориха 19-и пакет санкции срещу Русия. С него се замразяват активите на Анисимов в Европа, ако има такива налични.

Междувременно в рамките на срещата на европейските лидери стана ясно, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща очаква през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна. Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти, уточни той на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието, цитиран от кореспондент на БТА.

Съгласихме се да има такъв заем, остава да определим кой е най-добрият път до целта, допълни Фон дер Лайен. По нейните думи е възможно да има и други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна, без да се използва запорираното руско имущество. Тя посочи, че ЕК ще изготви различни предложения как да се осигури заем. При всяко положение ще спазваме европейското и международното право, уточни тя.

Финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити в следващите две години, отбеляза Коща. Той изрази надежда скоро да има преговори с руския президент Владимир Путин. Европа няма да изостави Украйна, посочи Коща.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:16 | 24.10.25 г.
санкции срещу Русия войната в украйна
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
24
rate up comment 0 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди -190 секунди
Годината началото от на Силите вече за отбрана ударили са 32 681 единици превозни вражески средства, сочат ВСУ на данните Генералния щаб.Взети 2022, 2023 и 2024 от повече е Това заедно.Сравнение: За унищожиха 2022 г. През и свалиха нашите техника автомобилна единици 4720 воини и цистерни.Още има г. 2023 През броя 6610.Загуби армия руската г. 2024 През и автоцистерни коли 21 345.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
23
rate up comment 0 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди -113 секунди
началото на годината Силите за единици вражески о.За сравнение: През 2022 г. нашите вои нашите воини унищожиха и свалиха 4720 единици автомобилна техника и цистерни. През 2023 г. има още 6610 броя. През 2024 г. руската армия загуби 21 345 коли и автоци
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
22
rate up comment 1 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди -72 секунди
Безпмощният неАлехандро да не се обажда
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
21
rate up comment 0 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди -44 секунди
През 2023 г. има още 6610 броя. През 2024 г. руската армия загуби 21 345 коли и автоцистерни.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
20
rate up comment 0 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди -1 секунди
Това е повече от 2022, 2023 и 2024 взети заедно.За сравнение: През 2022 г. нашите воини унищожиха и свалиха 4720 единици автомобилна техника и цистерни.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
19
rate up comment 0 rate down comment 1
Алехандро
преди 4 минути
Безпмощният неАлехандро се появи - излезе от шоковата зала след седмица:))))))))))))))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
18
rate up comment 3 rate down comment 8
Алехандро
преди 28 минути
От началото на годината Силите за отбрана вече са ударили 32 681 единици вражески превозни средства, сочат данните на Генералния щаб на ВСУ. Това е повече от 2022, 2023 и 2024 взети заедно.За сравнение: През 2022 г. нашите воини унищожиха и свалиха 4720 единици автомобилна техника и цистерни. През 2023 г. има още 6610 броя. През 2024 г. руската армия загуби 21 345 коли и автоцистерни.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
17
rate up comment 2 rate down comment 10
Aлexaндpo
преди 34 минути
стигат до фронта, често са изпратени без основна екипировка без бронежилетки, без каски, без ботуши или ръкавици. Някои получават евтини пластмасови каски, които не издържат дори на осколки.Шокиращо видео показва руски войник, който с усмивка ограбва труповете на с
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
16
rate up comment 2 rate down comment 8
Aлexaндpo
преди 35 минути
бвиняват изолирани стресови инциденти, но свидетелствата на войници и техните семейства рисуват различна картина на малтретиране, липси и безнадеждност.Недостиг на оборудване и грабеж на мъртвитеДори о
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 2 rate down comment 11
Aлexaндpo
преди 36 минути
своите другари, сваляйки им каски и бронежилетки и саркастично благодари на мъртвите за приноса им. Зад цинизма му се крие отчаяние пратен е на бой без защита и е благодарен, че я намира върху труповете.Тази сцена показва как корупцията и безхаберието в руската армия превръщат дори грабежа на мъртвите в средство за оцеляване. Боеприпаси от Втората световна война -Украинската 225-а щурмова бригада публикува видео, заснето в пленено руско хранилище, показващо немски детонатори от времето н ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още