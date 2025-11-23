Г-20 прие декларация въпреки бойкота на САЩ

Лидерите на Г-20 приеха декларация, посветена на климатичната криза и други глобални предизвикателства, въпреки възраженията на САЩ, което накара Белия дом на обвини Южна Африка, че използва лидерството си в групата през тази година като оръжие, предава Ройтерс.

Декларацията, която беше изготвена без участието на САЩ, „не може да бъде предоговаряна“, заяви пред репортери говорителят на южноафриканския президент Сирил Рамафоса, отразявайки напрежението между Претория и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която бойкотира събитието.

„Работихме цяла година за приемането на тази декларация и последата седмица беше много интензивна“, заяви говорителят Винсен Магвеня.

Няколко часа по-късно Белият дом съобщи, че Рамафоса „отказва за улесни плавния преход на председателството на Г-20“, след като първоначално заяви, че ще предаде председателското място на „празен стол“.

„Това, в съчетание с натиска на Южна Африка да издаде декларация на лидерите на Г-20 въпреки последователните и категорични възражения на САЩ, подчертава факта, че те са превърнали председателството си на Г-20 в оръжие, за да подкопаят основополгащите принципи на Г-20“, заяви говорителката на Белия дом Анна Кели. Тръмп очаква с нетърпение „възстановяването на легитимността“ на групата през следващата година, когато САЩ ще поемат ротационното председателство.

Рамафоса, който беше домакин на срещата на лидерите на Г-20 в Йоханесург през уикенда, по-рано заяви, че има „преобладаващ консенсус“ за декларация на срещата на върха.

Но в последния момент Аржентина, чийто крайнодесен президент Хавиер Милей е близък съюзник на Тръмп, се оттегли от преговорите точно преди пратениците да приемат проектотекста, заявиха южноафрикански официални представители.

„Аржентина, макар че не може да подкрепи декларацията..., остава напълно ангажирана с духа на сътрудничество, който определя Г-20 от самото ѝ създаване“, заяви външният министър Пабло Кирно на срещата на върха. Рамафоса отбеляза позицията на Аржентина, но продължи с плана си.

В обяснението си Кирно заяви, че Аржентина е притеснена от начина, по който документът се отнася към геополитическите въпроси.

„По-конкретно той разглежда дългогодишния конфликт в Близкия изток по начин, който не отразява цялата му сложност“, каза той. Документът споменава конфликта веднъж, като казва, че страните членки приемат да работят за справедлив, всеобхватен и траен мир в... окупираните палестински територии“.

Декларацията споменава климатичните промени

Пратеници от Г-20, която обединява най-големи икономики в света, изготвиха в петък проект за декларация на лидерите без участието на САЩ, съобщиха четирима запознати с въпроса източници.

„Отдавнашна традиция на Г-20 е да се издават само консенсусни документи и е срамно, че южноафриканското правителство се опитва да се отклони от тази стандарнта практика“, заяви в петък високопоставен представител на администрацията на Тръмп.

В декларацията се използва език, който отдавна не се харесва на американската администрация – подчертава се сериозността на климатичните промени и необходимостта от по-добро приспособяване към тях, изразява се задоволство от амбициозните цели за насърчаване на възобновяемата енергия и се отбелязва тежкият дълг, който трябва да обслужват бедните страни.

Споменаването на климатичните промени беше пренебрегване на Тръмп, който изрази съмнения в научния консенсус, че глобалното затопляне се дължи на човешката дейност. Американските представители бяха посочили, че ще се противопоставят на всяко споменяване на този въпрос в декларацията.

Във встъпителното си слово на срещата на върха Рамафоса заяви: „Не трябва да позволяваме нищо да намали стойността, значимостта и влиянието на първото африканско председателство на Г-20“.

Смелият му тон беше в ярък контраст със сдържаното му поведение по време на посещението му в Белия дом през май, когато той трябваше да понесе многократните неверни твърдения на Тръмп, че в Южна Африка е имало геноцид срещу белите фермери и отхвърли опитите на Рамафоса да го поправи за фактите.

Тръмп заяви, че американски официални представители няма да присъстват на срещата на върха поради широко опроверганите твърдения, че правителството на чернокожото мнозинство в страната домакин преследва бялото малцинство.

Тръмп отхвърля програмата на Южна Африка за Г-20

Срещата на върха се проведе в момент на засилено напрежение между световните сили заради войната на Русия в Украйна и напрегнатите преговори за климата в рамките на COP30 в Бразилия.

„Макар че разнообразието в Г-20 понякога създава предизвикателства, то също така подчертава важността на намирането на обща основа“, заяви пред Ройтерс секретарят по обществените въпроси на японското правителство Маки Кобаяши.

Коментирайки отсъствието на Аржентина от последната среща на пратениците за съгласуване на текста, Магвеня заяви: „Аржентина участваше доста активно... във всички обсъждания“, но в петък не се яви, за да подкрепи декларацията. „Имаме т. нар. достатъчен донсенсус“, добяви той.

Президентът на САЩ също отхвърли програмата на страната домакин за насърчаване на солидарността и подпомагане на развиващите се страни да се приспособят към климатичните бедствия, да преминат към чиста енергия и да намалят прекомерните си разходи за дълг.

„Тази Г-20 не е за САЩ“, заяви южноафриканският външен министър Роналд Ламола пред обществената телевизия SABC. „Всички сме равни членове на Г-20. Това означава, че трябва да вземем решения. Тези, които сме тук, решихме, че това е пътят, по който трябва да върви светът“, допълни той.

Но в знак за многобройните геополитически различия, които стоят в основата на договорения текст, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди в изказването си за превръщането на зависимостите в оръжие, което според нея „създава само губещи“.

Това беше явен намек за ограниченията на Китай върху износа на редкоземни елементи, които са от жизненоважно значение за енергийния преход в света, както и за отбраната и цифровите технологии.

Китайският премиер Ли Цян призова за единство сред Г-20 по време на речта си на срещата на върха в събота, като заяви, че различията в интересите между страните и недостатъците в глобалното сътрудничество са основни пречки за международното единство.

„Г-20 трябва да се изправи пред тези проблеми, да търси решения и да насърчава връщането към правилния път на единство и сътрудничество“, заяви Ли, цитиран в съобщение на китайското външно министерство.

Южноафриканското председателство повтори отхвърлянето си на американското предложение да изпрати американски шарже д’афер за предаването на председателството на Г-20.

„Президентът няма да предаде председателството на Г-20 на нископоставен дипломат от посолството. Това е нарушение на протокола, което няма да бъде допуснато“, отбеляза Магвеня.

По-късно Ламола заяви, че Южна Африка ще определи дипломат със същия ранг като на шарже д’афер, за да предаде председателството на Г-20 в Министерството на външните работи.