ЕС се амбицира да излезе от сянката на САЩ и се сблъсква с реалността

В последите месеци европейските лидери се убедиха, че трябва да разчитат на себе си за своята сигурност, но също така и да се заемат с диверсификация на икономическите си отношения, която да ги отдели от САЩ, пише европейското издание Politico. Според изданието в Европейския съюз (ЕС) са готови, и дори вече нетърпеливи, сами да определят съдбата си, но все още не знаят точно как да го направят.

Част от отговорите трябва да дойдат на двудневната среща, последната редовна за годината, в Брюксел. В дневния ред на Европейския съвет са помощта за Украйна, споразумението за свободна търговия с Южна Америка, разходите за отбрана и други мерки, които да вземат лидерите в опит да повишат конкурентоспособността си спрямо САЩ и Китай.

Все още няма ясен план за парите за Украйна

Финансирането на Украйна за следващите две години изглежда показателно за ситуацията, в която се намира общността - има договорки, желание и споразумения подкрепата (военна и финансова) да продължи, но няма яснота как ще стане това. Преди началото на заседанието и председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, и председателят на Европейския съвет Антониу Коща предупредиха своите колеги, че заседанието ще продължи, докато не бъде осигурено финансирането на Киев.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви пред журналисти в Брюксел своята увереност, че компромис ще бъде намерен. ЕК е направила много предложения, първата стъпка с блокирането на замразените руски активи е направена, сега трябва да бъде намерен технически начин, който да се подкрепя от всички с консесус, средствата да бъдат дадени на Украйна, допълни той.

Според изказванията на унгарския премиер Виктор Орбан обаче общността дори не е близо до такова решение, защото няма достатъчно подкрепа на високо ниво. За даването на руските активи опасения имат още и Малта, България, Словакия и Италия.

Сделка с Южна Америка

Спорни остават моментите и за чакащата от години търговска сделка с Южна Америка, пише още Politico. Източници на изданието отбелязват, че според част от държавите в ЕС подобряване на отношенията с държавите от региона ще е ясен сигнал за САЩ и Китай, които отдавна имат планове и апетити към Южна Америка. Най-сериозно на идеята се противопоставя Франция, а опасенията към нея в Италия се засилват.

Основното им притеснение е потенциалната заплаха за земеделието, защото държавите от Южна Америка могат да наводнят Европа с евтини селскостопански стоки. И докато Германия твърди, че подкрепата за свободната търговия с Южна Америка е признак за самоутвърждаване на ЕС, Париж настоява тази подкрепа да получат европейските производители.

ЕК посочи, че няма индикации, че сделката ще се отрази негативно на селското стопанство в ЕС, но и също така заяви готовност да наложи мита за бразилското говеждо месо, сочено като най-застрашаващо общността, както и да отпусне допълнителни субсидии за земеделците. Но тези аргументи на този етап не се приемат.

Публикация в The Wall Street Journal показва и нуждата на действия спрямо Китай. Изданието отбелязва, че заради американските мита китайските производители насочват своите евтини стоки в Европа. Според цитираните данни около 20% от стоките, които преди Китай изнасяше към САЩ, сега отиват в Европа и Югоизточна Азия.

Отбрана и сигурност

На фона на непредсказуемостта на САЩ и опасенията за следващите стъпки на Русия Европейската комисия опита да представи и общи програми за отбрана, които се харесват на Скандинавските страни. Германия и Франция обаче смятат, че те ще дадат прекалено голяма власт на Брюксел по отношение на националните планове за отбрана. Според източници на Politico в момента ЕК работи с представители на Германия и Франция, които да убеди, че те ще запазят контрола върху своите разходи и планове за отбрана.