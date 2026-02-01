Йотова започва във вторник консултации с партиите за служебен кабинет

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова. Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии, които ще започне във вторник идната седмица.

Йотова благодари на всички кандидат министър-председатели от списъка, определен от Конституцията, и определи разговорите с тях като сериозни и отговорни, предава БТА.

„Разговорите бяха много съдържателни по една изключително сериозна палитра от теми. От най-належащите задачи пред България в следващите месеци до най-важния за един служебен кабинет въпрос - как да върнем доверието на хората в изборите и как да осигурим максимално честен и прозрачен изборен процес“, каза Йотова.

Тя допълни, че няма разлика между кандидатите, казали „не“ и тези, които са казали „да“. Всички бяха изключително отговорни, защото предстоят много важни решения, свързани с по-нататъшното въвеждане на еврото. Това, че от днес ще работим само в евро не означава, че сме си свършили работата. Говорихме и за това как ще се преодолее ценовият шок, защото рефлектира директно върху българските граждани. Говорихме за външна политика - каква трябва да бъде позицията на България оттук нататък. Предстоят много важни решения в международен план. Говорихме и как да има една по-добра координация между институциите, посочи още държавният глава.

Илияна Йотова каза още, че на кандидатите, съгласни да заемат поста на служебен премиер, е поставила въпроси как смятат да преодолеят всички проблеми, така че да няма пак касирани избори, хората да гласуват спокойно и да знаят, че гласът им ще бъде отчетен. В една ситуация, в която още не знаем какво ще се случи с промените в Избирателния кодекс, коментира още президентът.

Оттук нататък ще започна консултациите с парламентарните групи, още във вторник. Моята идея е следващият служебен министър-председател да отговори максимално на очакванията на българските граждани по справянето с тази най важна задача, каза Йотова. Относно това чия е отговорността, нека да бъдем наясно отсега - ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия служебен министър- председател е избор на Народното събрание, защото те гласуваха всички тези промени в Конституцията като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както и процедурата и правилата, по които това да става. За мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен, допълни тя.

На въпрос има ли опция да наложи вето на промени в Изборния кодекс Илияна Йотова отговори: Нека да видим първо какво ще остане в Изборния кодекс. Струва ми се, че след протестите, ако всички казват, че правилно са разбрали гласа на хората, трябва да направят така текстовете, че максимално да гарантират честния изборен процес. Не мога да кажа предварително. "Не виждам защо отсега трябва да се правят текстове, които няма да са работещи или залагат мини. Всички ще ходят на избори, всички ще имат отговорността към своите избиратели и трябва да се съобразяват", каза още Йотова.

Президентът Илияна Йотова е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.