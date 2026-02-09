Иран арестува водещи реформатори, близки до президента

Ръководителят на Реформаторския фронт на Иран – организацията, която изигра ключова роля за осигуряването на избора на президента на страната Масуд Пезешкиан, е арестуван от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Това вероятно ще задълбочи напрежението около потушаването на протестите в страната от властите, пише британският в. Guardian.

Азар Мансури, генерален секретар на Ислямската народна партия на Иран, изрази дълбока скръб за смъртта на хиляди протестиращи и заяви, че нищо не може да оправдае подобна катастрофа. Тя не е призовавала публично върховния лидер Али Хаменей да подаде оставка, подчертава медията.

Арестувани са още и Ебрахим Асгарзаде, ръководител на политическия комитет на фронта, и Мохсен Аминзаде, заместник-министър на външните работи при бившия президент Мохамад Хатами.

Най-малко две други видни фигури от Реформаторския фронт, който обединява 27 реформаторски фракции, са получили заповед да се явят в полицейските участъци тази седмица. Мерките изглежда са предназначени да предотвратят разпространението на критики към начина, по който службите за сигурност са потушили протестите.

Официалният брой на жертвите според правителствените данни е 3 хил. души. Различни световни организации за защита на правата на човека посочват много по-големи числа, в някои случаи и над 20 хил. души.

Прокуратурата в Техеран твърди, че арестуваните са положили всички усилия да „оправдат действията на пехотата на терористите“ и заявява, че са действали в съюз със САЩ и Израел. Те са обвинени в „насочване срещу националното единство, заемане на позиция срещу конституцията, насърчаване на капитулация, изопачаване на политически групи и създаване на тайни подривни механизми“.

В оправдание на безпрецедентните репресии Голам-Хосеин Мохсени-Еджей, ръководителят на съдебната система, казва: „Тези, които отправят изявления срещу Ислямската република отвътре, са в съгласие с ционисткия режим и Америка.“ Той определя хората зад изявлението като „окаяни и нещастни“ и заплашва, че ще „претърпят загуби“.

В изявление от миналата седмица Азар Мансури заяви: „Няма да позволим кръвта на тези скъпи хора да бъде предадена на забрава или истината да се изгуби в прахта. Да преследваме правата си и да се стремим да изясним истината е човешки дълг на всички нас и с цялото си същество заявяваме отвращението и гнева си към онези, които безмилостно и безразсъдно завлякоха младежта в пръстта и кръвта“.

„Никаква сила, никакво оправдание и никакво време не могат да дезинфекцират тази голяма катастрофа“, добавя тя. Мансури не е подкрепяла и коментирала чуждестранна намеса.

Нейното задържане следва ареста на четирима други ирански защитници на правата на човека, които бяха подписали изявление, подкрепено от 17 видни активисти, с изискване за „свободен, прозрачен референдум“ за установяване на ново, демократично правителство в Иран. Първоначално бяха арестувани трима подписали – Вида Рабани, Абдула Момени и Мехди Махмудян. Изглежда, че е арестуван и четвърти подписал, д-р Горбан Бехзадян-Неджад, старши съветник на реформаторския премиер Мир-Хосеин Мусави.

Отделно от това Наргес Мохамади, носителката на Нобелова награда за мир, арестувана преди 59 дни, получи нова седемгодишна присъда. В неделя ѝ беше позволено за кратко да говори с адвоката си Мостафа Нили за първи път. Тя разкри, че е била преместена в болница, но след това е била върната в затвора, преди лечението ѝ да е приключило.

Президентът Пезешкиан е започнал разследване на протестите, но е малко вероятно то да бъде критично към Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Арестите на бившите му поддръжници показват колко малко влияние има той върху ключовите лица, които вземат решения, в правителството – момент, който ще бъде подчертан, ако той запази мълчание за ареста на своите поддръжници.

С избирателна активност от 49,7% Пезешкиан спечели президентските избори през юни 2024 г. с 16,4 млн. гласа. Той победи убедително съперника си Саид Джалили с 13,5 млн. гласове, но се затруднява да използва мандата си пълноценно, за да влияе върху политиката в страната.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предложи да пътува до Вашингтон, за да лобира пред американския президент Доналд Тръмп да включи ракетната програма на Иран в текущите преговори между САЩ и ислямската република.

Преговорите в Оман, които започнаха в края на миналата седмица, трябва да продължат тази седмица, а Тръмп заяви, че е готов те да се фокусират единствено върху ограничаването на ядрената програма на Иран. Тази позиция тревожи израелците и някои представители на Републиканската партия в Америка.

Мохамади е осъдена на шест години затвор за „събиране и сговор“, на година и половина за пропаганда и на двегодишна забрана за пътуване, посочва адвокатът ѝ. Тя е получила и още две години вътрешно изгнание в град Хосф, на около 740 км югоизточно от столицата Техеран.

Поддръжниците ѝ казват, че Мохамади е в гладна стачка от 2 февруари. Тя беше арестувана през декември на възпоменателна церемония в чест на Хосроу Аликорди, 46-годишен ирански адвокат и защитник на правата на човека, живял в Машхад. Кадри от демонстрацията я показват как скандира и настоява за справедливост за Аликорди и други убити и задържани от режима правозащитници.

Поддръжниците ѝ предупреждаваха месеци преди ареста ѝ, че Мохамади е изложена на риск да бъде върната в затвора, след като получи отпуск през декември 2024 г. поради здравословни проблеми.

Мохамади продължи активизма си с публични протести и изяви в международни медии, включително демонстрира пред затвора „Евин“ край Техеран, където беше държана. Тя излежаваше 13 години и девет месеца по обвинения в заговор срещу държавната сигурност и пропаганда срещу иранското правителство.