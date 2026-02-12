Антониу Коща: В ЕС има единодушие за нуждата от опростяване на общото законодателство

В Европейския съюз (Е)С има единодушие за нуждата от опростяване на общото законодателство, каза днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на изнесеното заседание на европейските лидери в белгийския замък "Алден Бизен".

„Всички сме съгласни, че тази година трябва да направим стъпки към улесняване на работата на дружествата във всички държави от ЕС и за въвеждане на общи и единни корпоративни правила“, добави той.

По думите му има съгласие, че при телекомуникационните дружества трябва „да позволим консолидация, за да постигнем необходимите инвестиции и иновации“

„Има широко споделено разбиране за нуждата от подсилване на дейностите, свързани с отбраната, космическите изследвания, квантовите технологии, изкуствения интелект, платежните системи“, добави Коща.

Според него има единодушие, че Европа остава отворена за търговия, както и че прагматичната и разнообразната търговия е в общ интерес. „Имаме единодушие за ускоряване на съюза на инвестициите и спестяванията“, добави той.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен съобщи, че през март ще предложи на европейските лидери стъпки, свързани със завършването на единния пазар. По нейните думи предложението ще съдържа цели и срокове, така че задачата да бъде постигната до края на следващата година.

По нейните думи европейските дружества ще спестяват годишно по 15 млрд. евро заради намаляването на бюрокрацията. Сред мерките, които ще предложи, Фон дер Лайен посочи например въвеждането на единен адрес на дружествата за кореспонденция с европейските правителства и създаването на т .нар. цифров портфейл за общопризната в ЕС електронна самоличност.

По повод високите цени на енергията Фон дер Лайен каза, че ядрената и възобновяемата енергия са собствено европейско производство и дават независимост. Засега сме твърде зависими от вноса на изкопаеми горива и това се отразява на енергийните цени, поясни тя. По нейните думи днес сред пречките пред поевтиняването на енергията в ЕС е липсата на достатъчно свързаност на енектропреносните мрежи.

Ангажимент за реформи

Лидерите на държавите членки на ЕС се ангажираха да приложат реформи, за да възстановят конкурентоспособността на икономиката си и да устоят по-добре на натиска от Китай и САЩ.

„Споделяме едно и също усещане за неотложност. Трябва да действаме веднага и да ускорим, защото международната конкуренция ни притиска“, каза френският президент Еманюел Макрон след обсъжданията с европейските си партньори.

Но като знак, че разногласията относно средствата за постигане на тази цел продължават, германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли идеята за общи заеми (или еврооблигации), предложени от Макрон, като подчерта, че това решение трябва строго да се запазва за „изключителни ситуации“.

След като Франция и Германия изложиха през последните дни разногласията си относно приоритетите (за Париж – защита на индустрията чрез „произведено в Европа“, за Берлин – мащабна дерегулация), лидерите им настояха да демонстрират единство, като пристигнаха заедно на тази среща.

„Искаме по-бърза Европа и искаме да я подобрим“, каза германският канцлер.

Въпреки многобройните си предимства, европейската икономика страда от скромен растеж (1,5% през 2025 г.) и от липса на „шампиони“ в перспективни области като изкуствения интелект, което подхранва опасения от изоставане спрямо Пекин и Вашингтон. А търговските отношения се превърнаха в минно поле, на което ЕС все по-често се оказва в отбранителна позиция, отбеляза АФП.

Съюзът вече е под натиск от Китай, който контролира редкоземните елементи, жизненоважни за световната индустрия, залива Стария континент с малките си пратки и увеличава – без очевиден предел – търговските си излишъци. Но ударите вече идват и от Съединените щати, които след завръщането на Доналд Тръмп на власт заплашиха да анексират Гренландия, извадиха оръжието на митата и остро атакуваха цифровите и екологичните правила на Брюксел, допълни агенцията.

