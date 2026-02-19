Андрей Гюров пое управлението на държавата, без да обещава чудеса и исторически завои

С кратки церемонии в Народното събрание и в Гранитната зала на Министерския съвет служебното правителство на Андрей Гюров пое управлението на страната. "Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имам волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българските граждани и на българската държава", каза новият служебен премиер от трибуната на Народното събрание.

Той обърна внимание, че на фона на глоблната несигурност и вътрешното напрежение кабинетът не може да си позволи "да избира задачите си", както и ще спази евроатлантическите ангажименти на България. "Ще работим със съюзниците си в ЕС, НАТО и ООН", каза още Гюров и допълни, че "ще подкрепим усилията за траен и справедлив мир в Украйна и на други места по света в рамките на европейската рамка и международното право".

Изборите са легитимен изход от кризите

"Демокрацията е единственият работещ отговор на кризите, а изборите - легитимен изход от кризите", каза още той и допълни, че основната мисия на кабинета ще бъде организирането на честен вот. Той обаче не зависи само от администрацията, а и от гражданите. Гюров призова за активост в изборния ден и нулева толерантност за изборни нарушения.

"Гласувайте, не се отказвайте от правото си да избирате", призова той.

Гюров съобщи и какви ще са основните задачи на служебния кабинет през следващите два месеца и призова за партньорство и подкрепа от депутатите в името на националните интереси. Кабинетът ще работи за финансова стабилност в условията на удължителен бюджет и ще бъдат поставени основите на работата за бюджета за тази година. Гюров ще се стреми към справедливо разпределение на средствата за местната власт, както и за ритмични плащания на пенсии и социални плащания.

Сред задачите, които си поставя служебният премиер, е още осигуряване на сигурност на гражданите, нормалното функционирането на правосъдието, както и нормалното протичане на изборите в чужбина, за което Гюров обеща и поредица от мерки, които ще бъдат представени скоро.

Служебният премиер беше категоричен, че няма скрити договорки при съставянето на правителството.

Историята помни тези, които са взимали решенията, когато е трябвало

Това е церемония по предаване и поемане на отговорност, коментира бившият вече премиер Росен Желязков в Министерския съвет. Той уточни, че трябва да има приемственост в работата на правителството. "Историята помни тези, които са взимали решенията тогава, когато е трябвало", заяви Желязков и благодари на своите министри, че са взимали тези, а не лесните решения.

Андрей Гюров коментира, че моментът действително е повратен и се е стигнало до тук, защото обществото има демократичен инстинкт, който го съхранява.

"Демокрацията е шумна и болезнена, но може да доведе до промяна на властта, без да разруши държавата", каза той и допълни, че неговото правителство няма да търси реваншизъм, а връщане на доверието. Това ще стане чрез прозрачност и отчетност при взимане на решенията и разходите.

Основната цел на кабинета е провеждането на честни избори и икономическа стабилност, категоричен беше още служебният премиер.