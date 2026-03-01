ЦИК: Няма проблем с машините за гласуване и тяхното сертифициране

Проблем с машините за гласуване и тяхното сертифициране няма, каза председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова пред БНР.

Държавата разполага с 12 837 машини. На една част от тях е изтекъл гаранционният срок, но това в никакъв случай не означава, че машините не работят и не са в готовност за предстоящите избори, каза тя.

Изтеклият гаранционен срок не предполага дефекти, това означава, че в случай на някаква повреда, техническо несъответствие, те ще имат извънгаранционна поддръжка, обясни тя.

Камелия Нейкова каза, че преди всички избори се прави диагностика и профилактика на машините за гласуване. Така че няма никакъв проблем за тяхното сертифициране, както изисква Изборният кодекс, и по-скоро софтуерът, който ще се използва за предстоящите избори и тяхната подготовка, инсталирането и всички тези дейности, които ЦИК възлага чрез обществена поръчка, посочи тя.

На въпрос защо ЦИК е отказало предложение на Обществения съвет да бъде направено публична демонстрация, която да убеди партиите и гражданските организации в невъзможността да се „бърка“ в машините и да се манипулира резултатът, тя отговори, че не са отказали такава демонстрация, защото тя се допуска само в рамките на закона. Сега, когато ще се извършва удостоверяване на съответствието на машините за гласуване и техния софтуер с изискванията на закона, съобразно методиката, която съгласно Изборния кодекс трябва да бъде изготвена от министъра на електронното управление, Института по метрология и Института за стандартизация, тогава се допускат всички онези представители на партии, коалиции, неправителствени организации и наблюдатели – и публично пред тях да се направи тази демонстрация за сигурността на машините за гласуване, обясни тя.

По отношение на план-сметката за изборите и увеличението на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и регионалните избирателни комисии (РИК), тя посочи, че увеличението на възнагражденията на членовете на комисиите произтича от променената минимална работна заплата. Законодателят е обвързал минималното възнаграждение на член на СИК и РИК с минималната работна заплата, като то не трябва да бъде по-малко от една четвърт от минималната работна заплата.

Със същия ръст са увеличени и възнагражденията на заместник-председатели, секретари на СИК и РИК, обясни Камелия Нейкова.

До 17:00 ч. вчера документи за регистрация за участие в предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори са подали шест партии и три коалиции, като само една коалиция и една партия имат решение за регистрация. Останалите, подали документи, са в процес на проверка на представените документи и подписката на подкрепящи тяхната регистрация. Най-вероятно в утрешния ден ще се произнесем по тези заявления, каза Нейкова.

Тя призова партиите и коалициите, които желаят да участват в изборите, да представят своите документи не в последния момент, като припомни, че ЦИК ще приема документ и на 3 март.

Нейкова посочи, че срокът за регистрация на наблюдатели е от 5 март до 17 април.

Искам да обърна внимание, че е добре всички от тези неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите, да направят своята заявка в ЦИК по-рано, защото наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, а срокът за подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място е до 4 април, каза Нейкова.

Освен български неправителствени организации, с наблюдатели могат да участват и чуждестранни представители на Европейския парламент, на ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други международни организации, посочи тя.