Германският канцлер губи най-бързо подкрепа сред европейските лидери

Християндемократическият съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц претърпя неуспех на 8 март, когато не успя да спечели изборите в третата по големина провинция в страната, Баден-Вюртемберг, съобщава Euronews.

При оспорван вот, Зелената партия завърши пред ХДС с 30,2% от гласовете, което увеличава вероятността победителите да управляват провинцията в коалиция с партията на Мерц.

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) почти удвои постигнатото от предишните провинциални избори през 2021 г., заемайки трето място с 18,8% от гласовете.

Международни и вътрешни проучвания показват, че канцлерът е изправен пред спад на популярността си, откакто встъпи в длъжност преди около година.

Данните от системата за проследяване на европейските лидери на YouGov показват, че рейтингът на одобрение на Мерц е спаднал с 34 пункта от юни 2025 г. насам. През февруари 2026 г. рейтингът му е бил минус 48 пункта, което е рязък спад от отчетените през юни 2025 г. минус 14 пункта.

Същото проучване установява, че само 23% от германците гледат благосклонно на Мерц, докато по-голямата част, 71%, се съмняват в неговите лидерски качества.

Вътрешните социологически проучвания рисуват подобна, макар и малко по-благосклонна картина. Според последния политически барометър на ZDF, 54% от германците смятат, че Мерц не се справя добре като канцлер, докато 43% оценяват представянето му положително.

Според същото проучване шест от десет германци се съмняват, че Мерц може ефективно да ръководи ХДС, докато 34% вярват, че той ще се справи.

Мерц също така изостава от други германски политици по отношение на личната популярност, като получава минус 0,5 по скала от минус 5 до плюс 5. Министърът на отбраната Борис Писториус оглавява тази класация с рейтинг от плюс 2,1.

Динамика на одобрението на някои от водещите европейски политици. Източник: YouGov/Euronews

Европейските лидери буксуват при социологическите проучвания

Слабите позиции на Мерц отразяват по-широка тенденция на непопулярност в цяла Европа. Редица европейски лидери се затрудняват да спечелят подкрепата на избирателите.

Френският президент Еманюел Макрон е на последно място, като само 19% от французите имат положително мнение за него, изчислява YouGov.

Рейтингът му остава устойчиво нисък през последната година, като рязко спадна между август и септември преди да се възстанови леко в началото на тази година.

Макрон не е единственият непопулярн френски лидер, който исторически получава ниски оценки. През 2016 г. бившият френски президент Франсоа Оланд получава само 4% подкрепа.

Британският премиер Киър Стармър също се радва на слаба популярност, като само 21% от британската общественост има благоприятно мнение за него, а 71% от анкетираните не го одобряват.

Както испанският премиер Педро Санчес, така и италианският министър-председател Джорджа Мелони се класират по-високо, като 32% от испанците имат благоприятно мнение за Санчес, а 35% от анкетираните италианци изразяват одобрение за Мелони. И двамата лидери отчитат като цяло стабилни рейтинги.

Датският премиер Мете Фредериксен се откроява като най-популярния лидер сред шестимата основни политици, като 43% от датчаните казват, че гледат благосклонно на нея на фона на подновените заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп относно Гренландия.

Нито един от разгледаните лидери обаче не успява да получи мнозинство на одобрението си сред избирателите.