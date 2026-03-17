Отмяна на срещи или ранно напускане - любима тактика за натиск на Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп сигнализира, че отменя дългоочакваната среща на върха в Китай със своя колега Си Дзинпин, пише Bloomberg. Официално той обясни това с войната в Иран и нуждата да остане на място в Белия дом.

Говорител на китайското Министерство на външните работи отбеляза, че двете страни "поддържат комуникация по въпроси като времето на посещението на президента Тръмп в Китай". Анализатори отбелязват, че отмяната е добре дошла и за Си, който вероятно би искал да избегне директен разговор точно сега.

През уикенда в телевизионно интервю Тръмп заяви, че може да отмени планираното за края на март посещение в Пекин, ако Китай откаже да изпълни искането му да помогне с отварянето на Ормузкия проток. И отмяната сега започва да звучи като използвана вече тактика на американския президент в първия му мандат за оказване на натиск към други държави. Тогава Тръмп отменяше и после провеждаше срещи, тръгваше си по-рано от планираното от събития, обиден от събеседник или домакин.

Според наблюдатели това е тактика на Тръмп, целяща да държи и противниците, и съюзниците в неведение на плановете му в опит да демонстрира сила, да изпрати послание или просто да избегне неудобство.

Bloomberg припомня няколко такива случая - Тръмп си тръгна по-рано от срещата на Г-7 през миналата година, на която домакин беше канадският премиер Марк Карни. Но това въобще не е първият път, когато той напуска разговорите с лидерите на водещите икономики - отново от Канада през 2018 година, когато начело на страната е Джъстин Трюдо. Двамата имаха лоши отношения през първите месеци, когато Тръмп се върна на власт в Белия дом и предложи Канада да стане част от САЩ.

Тръмп си тръгна демонстративно по-рано и от срещата на върха в НАТО през 2019 година, обиден от разпространено видео, на което група лидери от НАТО му се подиграва по време на друга среща.

В други случаи Тръмп изпраща свои заместници за срещи, на които е обещал да отиде - през 2019 година например се наложи вицепрезидентът Майк Пенс да представи САЩ по време на церемонията за 80-ата годишнина от началото на Втората световна война. Причината тогава беше ураган, преминаващ през САЩ, който американският президент тогава следва почти в реално време, изпращайки редица постове в социалните мрежи, но и грешна карта на пътя на бурята.

Вече във втория си мандат Доналд Тръмп отказа да пътува до Южна Африка на срещата на Г-20, а сега отложи и срещата си със Си Дзинпин. Според анализатори целта му е да "държи всички в неведение" и да бъде непредсказуем. Всъщност през последните месеци американският президент сякаш предпочита да приема другите лидери в Белия дом или дори в своето имение в Маями.

Понякога той се отказва от пътуването в последния момент не само като опит да окаже натиск, но и за да избегне среща. Това се случи през 2019 година, когато отмени посещение в Дания, след като Копенхаген каза, че няма интерес да обсъждат сделка за продажбата на Гренландия.

В първия си мандат Тръмп се държеше много по-остро с руския президент Владимир Путин и отмени срещата си с него в последния момент, когато вече летеше към срещата на Г-20 в Буенос Айрес през 2018 година, защото Русия атакува украински кораби.