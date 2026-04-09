Над 6,5 млн. избиратели ще имат право да гласуват на 19 април

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151, съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на редовния брифинг за вота на 19 април.

Ограничение да гласуват имат избиратели, които са поставени под запрещение - 9525 души, тези с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ – 4311 души, и с издадено удостоверение за гласуване на друго място – кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и районните избирателни комисии (РИК) – 577 души, каза Матева.

Секциите за избиратели с увреждания ще са 1251, като Министерството на електронното управление (МЕУ) ще се опита да осигури за тези секции тактилни шаблони за гласуване с хартиени бюлетини, за да могат незрящите избиратели да гласуват самостоятелно, а не с придружител. Отново за тези секции МЕУ разработи и QR кодове, които след сканирането им превръщат текста в звук, за да могат да се запознаят с кандидатите за депутати. Очаква се след празниците да стане ясно дали ще може да се произведат тактилни шаблони за тези избори.

Матева отбеляза, че изтече срокът, в който избиратели с трайни увреждания мога да заявят, че искат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Според хронограмата за вота избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако до 13 април заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. За да може избирател да гласува с подвижна секция, е достатъчно да представи медицинска документация, която удостоверява, че заболяването е такова, което не му позволява да напусне дома си.

Предвидена е техническа възможност след приключване на изборния ден на всеки пет минути в първия час и след това на всеки десет минути да се извършва проверка дали са включени устройствата за видеонаблюдение в секционните избирателни комисии (СИК).

Информацията от проверките ще бъде изпращана на ЦИК и на районните избирателни комисии, които да уведомят СИК, когато не са включили устройствата си за видеонаблюдение или по някаква причина е прекъснала връзката, обясни заместник-председателят на ЦИК.

Устройствата трябва да бъдат включени от приключването на изборния ден и започването на броенето до прибирането на всички материали в чувалите, уточни Матева. То трябва да снима повърхността на масата, на която ще бъде извършвано преброяването на гласовете, установяването на резултата, попълването на протокола, опаковането на книжата и прибирането им в чувалите.