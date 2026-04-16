България чака следващия лидер, който да сложи край на политическата безизходица

На 19 април в България ще се проведат осмите парламентарни избори за последните пет години - от 2021 г. насам страната е управлявана от седмина премиери и нито един от тях не е довършил мандата си, пише в анализ на Politico. В него европейското издание обръща внимание на бившия президент Румен Раден и партията "Прогресивна България", които ще бъдат вероятните печеливши от изборите според социологическите проучвания.

Бивш пилот на МиГ-29, скептик в подкрепата си за Украйна и присъединяването на България в еврозоната, Радев се обяви за борец с корупцията и мафията. Така той привлича подкрепа от различни страни, включително и поддръжници на националистическата партия "Възраждане", а Ахмед Доган и от ВМРО обявиха, че подкрепят "Прогресивна България".

Още от 2020 година, когато подкрепи протест срещу мафията в България, Румен Радев, тогава вече към края на първия си мандат като президент, заяви своите амбиции да управлява страната. Но през следващата година се кандидатира за втори път за място в президентството и спечели убедително. През януари той подаде оставка, година преди края на мандата си, но представи своята платформа едва през март.

Официално Радев не е лидер на "Прогресивна България", но лицето му е навсякъде по плакатите, пише още Politico в своя анализ. Според социолози причината е, че той е най-разпознаваемият в листите. В същото време досега Радев е дал само две интервюта в предизборната кампания - за националната телевизия (в предаването "Панорама" още в началото) и за Мартин Карбовски в неговия канал в YouTube.

От пресофиса му са отказали интервю за Politico, допълва още изданието.

Димитър Бечев, старши сътрудник за Carnegie Europe, смята, че мълчанието е стратегическо, а Боряна Димитрова, управляващ партньор на социологическата агенция "Алфа Рисърч", допълва, че посланията на Радев са неясни, което позволява всеки да чуе това, което иска. "Опитва се да играе с всички", допълва още Димитрова пред европейското издание.

Според публикацията очакванията за пълно мнозинство в парламента се опровергават от социологическите проучвания и вероятно страната отново ще е пред трудни политически решения. При това положение желанието на Радев да се хареса на всички може да му изиграе лоша шега. Той е естествен противник на досегашните управляващи от ГЕРБ-СДС и на ДПС-Ново начало на Делян Пеевски. Евентуално може да се коалира с другите партии, заявили борба с корупцията - коалицията между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" (ПП-ДБ).

При този вариант обаче напред ще излязат позициите му за Русия. Преди време един от лидерите ПП-ДБ Асен Василев сравни Радев с унгарския премиер Виктор Орбан и допълни, че под управлението му България ще е Троянският кон на Русия в ЕС. Бившият президент действително намали проруската си реторика, но изтъкна, че България има нужда от руския петрол и обвини служебния премиер Андрей Гюров, че въвлича България във война, когато беше подписано споразумение за сътрудничество с Киев, чакащо този подпис повече от година.

Радев поляризира, не обединява

Бившият президент е по-скоро поляризираща, отколкото обединяваща фигура, смята Боряна Димитрова и прогнозира трудни моменти за "Прогресивна България" след изборите.

Димитър Бечев коментира, че коалиция между ПП-ДБ и "Прогресивна България" е възможна, като Радев просто ще "мълчи за Украйна" и ще остави своите партньори да коментират и определят политиката спрямо Русия. За Димитрова обаче има и друга възможност - правителство на малцинство, при което бившият президент ще търси временни съюзи и коалиции.

"Това изисква значителна политическа проницателност. Предстои да видим дали я притежава", допълни още Боряна Димитрова. "Да бъдеш президент е много различна длъжностна характеристика от това да бъдеш лидер на най-голямата партия и да се ангажираш със споразумения с други партии", отбелязва Димитър Бечев.

Политическите анализатори са категорични - ако не успее да сформира правителство, ореолът на месия на Румен Радев ще избледнее бързо.

Това вече се е случвало неведнъж в България. За последен път само преди няколко години със Слави Трифонов и неговата партия "Има такъв народ", които спечелиха изборите през 2021 година, а сега според социологическите проучвания ще останат извън парламента.