Близо 16% от пенсионерите в България продължават да работят

Близо 16% от всички пенсионери в България продължават да работят и след като вече са навършили годините за пенсия. България отчита между 13% и 16% работещи пенсионери, което е близко до средния показател за ЕС. Това каза представителят на Българската конфедерация по заетостта Георги Първанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му тенденцията е положителна, защото човек, когато е ангажиран, много по-дълго време запазва младостта и енергията си, своите възможности за социален живот. Има и трети елемент, който настъпва при сегашното поколение - старостта е изместена към 75-80 години, досега се смяташе, че сегашното поколение печели около 10 години по-дълъг живот и по-дълга кариера, но говорим за повече време",

Попитан в кои сфери са ни най-необходими пенсионерите, той отговори: "Обичайните смени като охрана, медицина, донякъде образование и селско стопанство. В момента пенсионерите, които работят, навлизат във всички области, в индустрията, където недостигът на технически кадри е голям".

Все повече ритейл компании имат кампании за привличане на хора, които са 50+ или тези, които са пред пенсия, или млади пенсионери. "Те виждат в тях много подходящи служители за определени позиции. Когато става въпрос за по-тежка работа, там се търсят млади хора“, каза още Първанов.

Той посочи, че продължава тенденцията занаятчийските професии да изчезват.

"Тези, които се появяват, са свързани с новите технологии. Ще се създадат нови работни места за хора, които са обучени да работят с изкуствен интелект. Ако човек започне от 25-30-годишна възраст да внимава с какво се храни, да поддържа форма и диета, това са хората, които много дълго запазват трудоспособност до 70 години", подчерта той.

Според експерта сериозен дефицит на трудовия пазар в България е изключително ниската заетост на временна работа - той е около 3% и е много под средното за ЕС.

„България все още няма такава традиция на временни и гъвкави форми на заетост, които тепърва влизат в последните години. Нашето законодателство е доста рестриктивно в сравнение със законодателството на страни като Франция и Холандия, където в пъти повече пенсионери работят на гъвкаво работно време", допълни Първанов.

"Все повече млади хора навлизат или се връщат към училището, за да преподадат. Това е свързано с гъвкавите възможности за заетост, големите отпуски и повишеното заплащане. Но все още има недостиг, големият брой навлизащи работници от трети страни не може да замени българските служители. За момента няма как чужденци да преподават", подчерта представителят на Българската конфедерация по заетостта.