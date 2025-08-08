Дори и с нетни нулеви емисии глобалната температура ще се повиши с над 1,5°С

Дори и с нетни нулеви емисии (Net Zero), светът няма да може да избегне увеличаване на глобалните температури с по-малко от 1,5°С, а реалните последици от изменението на климата са по-видими от всякога, сочат сценариите в докладите "Новите енергийни перспективи", посветени на климата, по които работят близо 70 експерти в BloombergNEF (BNEF) – изследователската компания на Bloomberg. Заключенията бяха презентирани от Дейвид Фостър, главен икономист на Bloomberg NEF, по време на конференцията Bloomberg Sustainable Business Summit, излъчено в предаването „Чиста енергия“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Фостър съобщи, че базовият сценарий се базира на повишение на температурите с 1,75°С, а не с 1,5°С, защото на базата на днешните технологии такова развитие е непостижимо.

„Сценарият за икономически преход е основният ни сценарий, който е в съответствие с предупреждението за покачване на температурата от 2,6°С. Имаме и сценарий за нетната нула, който е съвместим с покачване с 1,75°С. Не създадохме сценарий с 1,5°С, защото не можахме. И мога да ви кажа сега, че следващият ни сценарий, който ще публикуваме догодина, вероятно няма да бъде 1,75°С, а малко по-висок“, коментира експертът.

Той посочи, че това не означава, че няма решение за 1,5°С, но подчерта, че пътищата за това не са надеждни и ще е необходима появата на допълнителни технологии.

Докладите се базират на постигнатото в отделни държави, защото "глобалните числа изглеждат надеждни и гладки, но преходът се случва в държавите".

„Bloomberg NEF е изследователска компания, която разглежда прехода към по-чиста икономика. Докладите обхващат 12 ключови държави и още 7 допълнителни региона", поясни той.

Икономистът обясни, че разгледаните региони се разделят в три категории – пазари, където емисиите все още се увеличават (Южна и Югоизточна Азия и Индия), пазари, където емисиите се стабилизират (Близкия изток и Северна Африка и Южна Америка) и страни, където емисиите намаляват – западните икономики и Китай.

Данните сочат, че въпреки че енергийните емисии - от изгарянето на въглищата, природния газ или петрола, намаляват в базовия сценарий, те са в повратната точка точно сега. След това предстои спад от 22% до 2050 г. "Основен двигател на прехода ще е чистата енергия – 75% от него ще се дължи на възобновяемите енергийни източници, 15% на електрификацията и 7% на енергийната ефективност“, прогнозира в своята презентация Дейвид Фостър.

Той коментира, че това не е достатъчно в сравнение с амбициите за преход към нулеви нетни емисии, но със сигурност е по-добре „от горната линия“, която очертава границата в сценарий „без преход“.Той съобщи друг извод в докладите – технологичните перспективи се подобряват с всяка изминала година – слънчевата енергия е нараснала с 20% на годишна база за следващите десет години, а капацитетът за съхранение се е увеличил с една трета в световен мащаб.

По думите му, макар с леко коригирана прогноза, търсенето на електромобили ще продължи да нараства. Според него всичко това ще има последици за суровините. „В нашите прогнози търсенето на въглища е в структурен спад, както и търсенето на петрол, а газът е факторът, който променя посоката. Виждаме търсенето на петрол да достигне пик около 2029-2030 г. и след това да спадне. А за природния газ нещата могат да се развият и в двете посоки“, коментира Фостър.

Той смята, че във всеки от представените сценарии търсенето на електричество ще расте. „Очакваме потреблението на електроенергия да се увеличи с една трета през следващите десет години и след това с още 75% през следващите 25 години“, прогнозира икономистът. Той отбеляза, че основният двигател ще са електромобилите, чиито дял в енергийната система ще нарасне до 11% до 2050 г.

Вижте цялото предаване във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" може да гледате тук.