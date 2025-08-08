IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Дори и с нетни нулеви емисии глобалната температура ще се повиши с над 1,5°С

Реалните последици от изменението на климата са по-видими от всякога, посочи Дейвид Фостър от BloombergNEF

12:14 | 08.08.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Peter Boer/Bloomberg
Снимка: Peter Boer/Bloomberg

Дори и с нетни нулеви емисии (Net Zero), светът няма да може да избегне увеличаване на глобалните температури с по-малко от 1,5°С, а реалните последици от изменението на климата са по-видими от всякога, сочат сценариите в докладите "Новите енергийни перспективи", посветени на климата, по които работят близо 70 експерти в BloombergNEF (BNEF) – изследователската компания на Bloomberg. Заключенията бяха презентирани от Дейвид Фостър, главен икономист на Bloomberg NEF, по време на конференцията Bloomberg Sustainable Business Summit, излъчено в предаването „Чиста енергия“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Фостър съобщи, че базовият сценарий се базира на повишение на температурите с 1,75°С, а не с 1,5°С, защото на базата на днешните технологии такова развитие е непостижимо. 

„Сценарият за икономически преход е основният ни сценарий, който е в съответствие с предупреждението за покачване на температурата от 2,6°С. Имаме и сценарий за нетната нула, който е съвместим с покачване с 1,75°С. Не създадохме сценарий с 1,5°С, защото не можахме. И мога да ви кажа сега, че следващият ни сценарий, който ще публикуваме догодина, вероятно няма да бъде 1,75°С, а малко по-висок“, коментира експертът.

Той посочи, че това не означава, че няма решение за 1,5°С, но подчерта, че пътищата за това не са надеждни и ще е необходима появата на допълнителни технологии. 

Докладите се базират на постигнатото в отделни държави, защото "глобалните числа изглеждат надеждни и гладки, но преходът се случва в държавите".

„Bloomberg NEF е изследователска компания, която разглежда прехода към по-чиста икономика. Докладите обхващат 12 ключови държави и още 7 допълнителни региона", поясни той.

Икономистът обясни, че разгледаните региони се разделят в три категории – пазари, където емисиите все още се увеличават (Южна и Югоизточна Азия и Индия), пазари, където емисиите се стабилизират (Близкия изток и Северна Африка и Южна Америка) и страни, където емисиите намаляват – западните икономики и Китай.

Свързани статии

Данните сочат, че въпреки че енергийните емисии  - от изгарянето на въглищата, природния газ или петрола, намаляват в базовия сценарий, те са в повратната точка точно сега. След това предстои спад от 22% до 2050 г. "Основен двигател на прехода ще е чистата енергия – 75% от него ще се дължи на възобновяемите енергийни източници, 15% на електрификацията и 7% на енергийната ефективност“, прогнозира в своята презентация Дейвид Фостър.

Той коментира, че това не е достатъчно в сравнение с амбициите за преход към нулеви нетни емисии, но със сигурност е по-добре „от горната линия“, която очертава границата в сценарий „без преход“.Той съобщи друг извод в докладите – технологичните перспективи се подобряват с всяка изминала година – слънчевата енергия е нараснала с 20% на годишна база за следващите десет години, а капацитетът за съхранение се е увеличил с една трета в световен мащаб.

По думите му, макар с леко коригирана прогноза, търсенето на електромобили ще продължи да нараства. Според него всичко това ще има последици за суровините. „В нашите прогнози търсенето на въглища е в структурен спад, както и търсенето на петрол, а газът е факторът, който променя посоката. Виждаме търсенето на петрол да достигне пик около 2029-2030 г. и след това да спадне. А за природния газ нещата могат да се развият и в двете посоки“, коментира Фостър.

Той смята, че във всеки от представените сценарии търсенето на електричество ще расте. „Очакваме потреблението на електроенергия да се увеличи с една трета през следващите десет години и след това с още 75% през следващите 25 години“, прогнозира икономистът. Той отбеляза, че основният двигател ще са електромобилите, чиито дял в енергийната система ще нарасне до 11% до 2050 г.

Свързани статии

Вижте цялото предаване във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" може да гледате тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:41 | 08.08.25 г.
Bloomberg TV Bulgaria Чиста енергия Дейвид Фостър енергетика Bloomberg NEF климатични промени електромобили Net Zero въглеродна неутралност
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 8 rate down comment 2
mvmrik
преди 3 часа
До: cyclopНяма да го схванат повечето. Лъжат ги както си искат, особено като го маскират като нещо "добро" и че по този начин се помага да се реши "глобален проблем".
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 4
khao
преди 3 часа
незнам защо ги пишете тези доклади ... никой нищо не прави за да реши този проблемн или поне да се опитаме да го решим, така че както каза един полезен... еволюирайте!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 7 rate down comment 4
cyclop
преди 3 часа
Както беше ясно - същата схема като с фалшивите ваксини. Лъгаха, съчиняваха, обещаваха, заплашваха, накрая всичко се оказа за нищо. И всеки с нормална интелигентност го знаеше от самото начало. Клаймъхченчх е новият кови
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още