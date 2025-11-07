Енергийната комисия прие по спешност особен управител на "Лукойл Нефтохим" да продава активи

В деловодството на Народното събрание е внесен проект за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които ще разширят правомощията на особения управител, който по закон може да поема контрола над "Лукойл Нефтохим" в случай на заплаха за енергийната сигурност. Сега депутатите разширяват правомощията му и ще дадат правото той да може да води и преговори за продажбата на активите.

В същото време текстовете предвиждат едноличният собственик, тоест Litasco (дъщерна компания на руската "Лукойл"), да няма право на глас при вземане на решения за рафинерията, както и да се разпорежда с активите си.

През 2023 година депутатите одобриха промени в законодателството, което предвиждат активите на "Лукойл Нефтохим", заради стратегическия им характер, да могат да бъдат поети под контрол от държавата.

Тогава обаче беше прието, че особеният управител ще може само да взима оперативни решения, като например покупки на петрол, продажба на натрупани запаси и т.н., но не и да се разпорежда и продава активите. По закон печалбите от дейността на рафинерията под държавен контрол трябва да се събират в специален фонд, който ще бъде изплатен на "Лукойл", когато отпаднат санкциите срещу Русия.

По този начин беше гарантирано, че България не национализира, а само поема контрола над компанията в случай на извънредна ситуация, заплашваща националната сигурност. Вносителите на промените от управляващото мнозинство посочват, че в текстовете са използвали опита на Германия, която получи дерогация от САЩ за дейността на дъщерното звено на "Роснефт" в страната.

В мотивите за новите законодателни промени се казва още, че ситуацията е много променена спрямо 2023 година и има заплаха от спиране на работата на рафинерията заради санкциите, наложени от САЩ и Великобритания срещу "Лукойл" и "Роснефт" и техните дъщерни компании в Европа.

Късно снощи Вашингтон определи търговеца Gunvor, който преговаряше да купи международните активи на "Лукойл", като "марионетка на Кремъл" и сделката пропадна.

Новите законодателни промени бяха скоростно разгледани на извънредно заседание на енергийната комисия към Народното събрание. В доклада от заседанието е отбелязано, че проектът е подкрепен без дискусии с 12 гласа "за" от членовете на комисията от ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС-Ново начало и "Има такъв народ" (ИТН). От опозицията се оплакаха, че не са били уведомени навреме за заседанието.

Промените бяха внесени извънредно в дневния ред на Народното събрание и текат дискусии.