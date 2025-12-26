Защо Коледа е най-стресиращата седмица за дизела

Дядо Коледа работи на дизел. Всяка година световната икономика около коледните и новогодишни празници зависи от кратък, безмилостен скок в потреблението на дестилати, които захранват камиони, пристанища, складове, хладилни системи и резервно производство, всичко това при зимни експлоатационни условия. Това търговско мотивирано празнично настроение натоварва логистиката и разкрива колко тънък е станал маржът на някои вече затегнати пазари на дизел, особено в Европа, пише Oilprice.

След суровия петрол, дизелът е икономически най-важното гориво, а Коледа е моментът, в който тази реалност се утвърждава. В САЩ търсенето на дестилати обикновено се увеличава през декември, не главно заради отоплението, а защото интензивността на товарните превози достига пик, като същевременно запасите вече се изчерпват сезонно.

Последните седмични данни показват, че предлагането на дестилати в САЩ достига окол 4 млн. барела на ден, което е близо до горната граница на диапазона след пандемията, показва седмичният доклад за състоянието на петрола на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA)x.

Търговските запаси от дестилати се движат приблизително в диапазона от 110 до 115 млн. барела към края на декември, доста под историческите средни нива за началото на зимата. Това оставя малък марж за грешки, когато логистичните обеми се увеличат през последните седмици на годината.

Позицията на Европа е още по-затегната.

След загубата на руските дизелови потоци, регионът стана структурно зависим от вноса по море. Запасите от газьол в Северозападна Европа трудно успяват да се възстановят до комфортни нива, тенденция, проследена от докладите за запасите от Амстердам-Ротердам-Антверпен, а търсенето на товари през декември подкопава какъвто и да е съществуващ буфер.

На хартия доставките изглеждат достатъчни, но в действителност системата е чувствителна към прекъсвания, защото резервните количества пътуват по-далеч, пристигат по-късно и се конкурират със същия капацитет за превоз, необходим за превоз на стоки.

Коледа е важна, защото търсенето на дизел през този период не реагира на цената. Доставката на пратки, дистрибуцията на храни, логистиката и попълването на запасите на дребно се извършват едновременно.

За разлика от бензина, където слабите потребителски настроения могат да смекчат търсенето, потреблението на дизел в края на декември е обвързано с физическия капацитет. Пакетите все още се движат, дори ако маржовете са ниски. Пропуснатите доставки бързо се превръщат в загубени продажби, повредени запаси, договорни санкции и репутационни щети. Търсенето е ограничено от календара и договорите, а не от цената.

Рафинерии

Всеки декември операторите на рафинерии искат да имат оперативна гъвкавост, но празничната логистика налага високи нива на използване, особено при конфигурации с голямо количество дестилати. Рафинериите на крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ често работят при над 90% от капацитета си до края на четвъртото тримесечие, като дават приоритет на производството на дизел.

Износът добавя още повече риск.

САЩ се превърнаха в маргинален доставчик на дизел за Европа, като износът на дестилати често достига между 1,1 и 1,3 млн. барела на ден. Тези доставки не спират по време на коледните празници. Всяко прекъсване по веригата на износ през този прозорец, независимо дали става въпрос за мъгла или атлантически бури, се случва, когато европейските купувачи имат най-малка гъвкавост и запасите вече са изчерпани.

Празничната икономика се използва за постигане на надеждност. Дизелът се среща във всяка стъпка - от превози на дълги разстояния, регионална дистрибуция, доставка, хладилни и резервни захранвания до пристанищно оборудване и складови операции.

Съществува и сляпа зона на прехода, която се разкрива всеки декември. Електрификацията е постигнала напредък в градските доставки и автопарковете на кратки разстояния, но логистиката по време на пиковите празници все още разчита на дизел. Студеното време заличава значителна част от пробега на батерията при електромобилите, зарядната инфраструктура е претоварена, а ограниченията на полезния товар са от значение, когато обемите се увеличат. Дори автопарковете с електрически камиони рутинно допълват дизел по време на празничните пикове. На практика системата се връща към петрол и газ, когато е подложена на максимално натоварване.

Слабата ликвидност влошава нещата. Коледната седмица е известна с намалената си трейдърска активност, дори когато физическите пазари са под максимален натиск, динамика, която редовно се отбелязва в анализа на ликвидността на петролния пазар в края на годината. Стресовете се проявяват първо в местните премии, товарните такси и забавянията на доставките, а не в основните фючърсни цени. Ето защо смущенията в края на годината често се усещат като внезапни: предупредителните знаци са налице, но те са извън най-видимите показатели, така че често остават незабелязани.

С поглед към новата година това вероятно има по-голямо значение от обикновено. Малките запаси от дестилати, високата зависимост от износа и ограниченият свободен капацитет за рафиниране предполагат, че пазарите на дизел може да останат крехки, дори ако суровият петрол запази определени диапазони.

Макар че празничният сезон не показва уязвимостта на дизела, той я изважда на преден план. Дизелът е мястото, където първо виждаме стреса. Коледа само стеснява маржа още малко.