Словакия започва да се подготвя за времето, когато руският газ ще спре

Словакия започва да се подготвя за фундаментална промяна в енергийния сектор, след като забраната за внос на руския природен газ ще бъде факт от есента на 2027 година, става ясно от публикация на сайта на Министерството на икономиката на страната. В нея се отбелязва, че вицепремиерът и министър на икономиката Дениса Сакова е обсъждала вариантите за страната с координатора за енергийната свързаност на ЕС в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) Клаус-Дитер Борхард.

Словакия отхвърляше европейския план RePowerEU в името на гражданите и предприятията, коментира Сакова, цитирана от пресцентъра на своето министерство. Тя обаче признава, че програмата дава възможност за сигурност на енергийните доставки, а "това са цели, от които не искаме да се оттегляме".

По RePowerEU Словакия ще има достъп до терминали в Полша и Гърция, през които има стабилни доставки на газ за индустрията и бита. Страната пък ще даде достъп до своята газопреносна мрежа за чисти горива като например водород, в посока от запад на изток. В разговорите с Борхард Сакова е договорила и по-справедливо разпределение на разходите за експлоатация на енергийните мрежи и е поискала също така евентуални промени при таксите за пренос.

В края на 2024 година словашкият премиер Роберт Фицо заплаши, че ще блокира всички решения за Украйна, ако Киев не продължи договора за транзит на руски газ, който изтече на 31 декември 2024 г. Тогава украинският президент Володимир Зеленски отказа да изпълни това искане, а от Европейската комисия (ЕК) не се съобразиха с искането да принудят Киев да удължи договора, обяснявайки, че Словакия има достъп до алтернативи. Една от тях включително беше Русия да промени трасето и да доставя газ за страната през "Турски поток" и територията на България, което Москва не предложи на Фицо.

В крайна сметка Словакия продължи да получава руски тръбен газ през Унгария, а Фицо получи и известни облекчения заради загубата на средствата от транзит на руския газ, който влизаше в страната през Украйна.

Преди седмица Bloomberg обърна внимание на визитата на Роберт Фицо в Париж и промяната в коментарите му. Словашкият лидер говори за "по-силен, по-независим и по-суверенен ЕС". Според Politico това е следствие от среща на Фицо с американския президент Доналд Тръмп. Източници на изданието твърдят, че на последния Европейски съвет той е споделил опасенията си от поведението на американския лидер.

Фицо категорично отхвърли твърденията в тази публикация, но и Bloomberg обръща внимание, че официално Белият дом не съобщава нищо за среща със словашкия премиер, която се е състояла на 17 януари. А според един от коалиционните партньори на Фицо той действително е бил "разтърсен" след посещението си в САЩ и е поискал среща с френския президент Еманюел Макрон.

Словакия не се подписа под споразумението за създаването на Съвета за мир - инициативата на Тръмп за подкрепа на мира в Газа. Американският президент заяви, че тя ще замести ООН, но съветът не срещна подкрепата на ЕС и само две държави от общността я подкрепиха - България и Унгария.

Европейският съюз все по-малко зависи от руския природен газ и най-големият пазар на "Газпром" сега е Унгария. Премиерът Виктор Орбан е сочен за един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин в Европа. Според анализатори, докато повечето страни от ЕС се опитват да ограничат доставките на руски енергоресурси, Будапеща ги увеличава. Външният министър Петр Сийярто съобщи в Х, че страната му е завела дело срещу Брюксел за забраната за внос на руския природен газ.

Такава заплаха отправи и Словакия в края на януари, но все още няма съобщения за внесен иск.