Балин Балинов: Трябва да се промени моделът за енергийна общност у нас

Задължително трябва да се промени моделът, за да има повече желаещи да основат или станат членове на енергийна общност у нас. Тази препоръка даде Балин Балинов, координатор на кампанията „Енергийни решения" в „Грийнпийс“ - България, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Преди няколко месеца Европейската сметна палата излезе с доклад по темата за енергийните общности. Като основен проблем е идентифициран споделянето на енергия в многофамилни сгради. Нужно е да се осъществят промени – чисто технически и нормативно“, обясни той след като се констатира липса на подкрепа –националните правителства не са създали необходимите условия, като финансови стимули за съхранение на енергия и облекчени процедури за присъединяване към мрежата.

Според него важно е в местните власти да има изграден капацитет и разбиране как могат да бъдат подпомогнати енергийните общности. „У нас Габрово, Бургас и София дават много добър пример на всички общини как може да се използва все повече възобновяема енергия в общинските сгради“, напомни енертийният експерт.

Балинов съобщи, че развитието на енергийните общности в Европа е „главоломно“ и вече работят около 10 хиляди енергийни общности и броят им продължава да расте, докато в нашата страна са едва четири.

„В България общините са инициатори на енергийните общности – тя търси гражданите да съфинансират фотоволтаичните мощности“, поясни той. Енергийният експерт обърна внимание на разликата в Европа и България. Според него в Европа хората могат да използват енергията, в която са инвестирали. „В България това все още е много трудно, да не кажа невъзможно. Членовете на енергийните общности не могат да използват енергията, която произвеждат. Точно това трябва да се промени, защото това мотивира хората да станат членове на такива общности“, коментира Балинов.

По думите му предстоят избори и е важно кой ще поеме управлението оттук нататък. „Настоящото ръководство на Министерство на енергетиката, макар и служебно, има интерес към развитието на енергийните общности“, каза той и се надява да се вземат бързо решения.

Балинов е категоричен, че Европа не отстъпва от "зелените" политики и дори се увеличават инвестициите в технологии за възобновяема енергия, а целите на ЕС стават дори по-амбициозни. „Всяка една криза ни показва колко зависими сме още от изкопаемите горива“, подчерта енергийният експерт.

Как се постига въглеродна неутралност? Откъде идва енергията за центрове на данни? Може ли да се оползотворява отпадната топлина, която те произвеждат в системата за централно отопление? Кои са предизвикателствата пред зелените политики в България?

