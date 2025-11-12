Нискоемисионната зона за автомобили в София се разширява тази година с Големия ринг

Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили в София влиза в сила от 1 декември, като тази година тя е с разширен териториален обхват и освен досегашния “Малък ринг” ще обхваща и т.нар. “Голям ринг”, съобщават от пресцентъра на общината.

Както досега, в зоната “Малък ринг” ще бъдат въведени ограничения за движението на моторни превозни средства от първа и от втора екогрупа, а придвижването в разширения “Голям ринг” ще е забранено само за автомобили от най-замърсяващата – първа екогрупа. Забраната има за цел да спомогне за подобряване качеството на въздуха в столицата и ще важи в периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

Тази година контролът ще се осъществява автоматично от 180 камери, разположение на входовете на Големия ринг.

“Най-важното е гражданите да разберат, че въвеждането на НЕЗ за автомобили не е антисоциална или дискриминираща мярка, както някои се опитват да внушат. Точно обратното е. Колата е удобство, но здравето е безценно и няма да правим компромис с това, включително и с въвеждането на по-строги мерки”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет по направления “Зелена система, екология и земеползване”.

По-чист въздух в София

Доклад на екологично сдружение „За Земята“ за ефекта от нискоемисионната зона за автомобили показва, че през зимата на 2024 – 2025 година е отчетен спад в концентрациите на азотен диоксид с над 10% спрямо предходната. Само през декември 2024 г., първия месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на Малкия ринг достига 22 – 25%, пишат от СО.

Администрацията на Васил Терзиев отчете, че за втора поредна година Столична община спазва европейските и национални норми за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10). Данните за 2024 г. потвърждават трайна положителна тенденция за намаляване на превишенията и поддържане на нивата на замърсяване под нормативните стойности във всички измервателни станции на територията на града.

По данни от проучване на Сдружение “Въздух за здраве” замърсеният въздух в София е причина за между 1400 и 3000 преждевременни смъртни случая годишно.

Зоната с ограничения “Малък ринг“, обхваща територията между булевардите “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. “Опълченска”.

Зоната с ограничения “Голям ринг” заключена между бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“; ул. „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят от общината.

“Въвеждането на НЕЗ за зимния сезон 2024 – 2025 показа висока ефективност. В същото време данните ни показват, че трафикът не се е увеличил извън зоната за периода на забраната миналата година. Затова сме уверени, че тази година със затягане на мярката резултатите ще са още по-добри за качеството на въздуха и няма да има негативен ефект по отношение на трафика”, каза Виктор Чаушев, заместник-кмет в направление “Транспорт и градска мобилност”.

По данни на Столична община въвеждането на нискоемисионната зона в “Малкия ринг” е довело до значителен спад в нарушенията – от около 20 хил. навлизания дневно на най-замърсяващите автомобили през ноември 2024, до малко над 2000 през февруари 2025. Това представлява близо десетократно намаление само за няколко месеца.

По отношение на глобите за нарушителите Чаушев уточни, че до момента са обработени около 3000 от издадените актове за административни нарушения, а през този сезон санкциите ще продължат да се налагат съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух. Актовете ще се изпращат на нарушителите по пощата от Столичния инспекторат. За физически лица глобата е от 50 лв. за първо нарушение, а за юридически лица – от 1000 лв. По служебен път Столичната община ще изпраща уведомленията на нарушителите, чийто постоянен адрес е извън столицата.

За всички автомобили ли важи забраната?

● Забраната не важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоните на двата ринга и имат винетка за локално паркиране в синя или зелена зона. В случай че постоянният адрес на собственика или ползвателя на автомобила е в зоната на “Малкия” или “Големия” ринг, но автомобилът няма винетка за локално паркиране, следва водачът да подаде заявление в ЦГМ, за да бъде добавен към изключенията.

● Забраната не важи и за лицата с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране (инвалидна карта), издадена от Столична община или от друга община в България. Те също ще бъдат добавени към изключенията, след като подадат заявление в ЦГМ.

За да контролира спазването на ограниченията, Столичната община разчита на 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, а специализиран софтуер автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил.

Какви са алтернативните начини за придвижване?

В София има изградени пет буферни паркинга на спирки на метрото, където може да се използва услугата „паркирай и пътувай“. Паркингите са при метростанциите „Джеймс Баучер“, „Цариградско шосе“, „Васил Левски“ и два при метростанция „Бели Дунав“.

Паралелно София продължава да инвестира в разкриването на нови линии на градския транспорт, както и в обновяването на подвижния му състав. Разкрити са 2 нови трамвайни линии – № 21 и № 15, които улесняват придвижването на гражданите от кварталите “Лозенец”, “Христо Смирненски” и “Гео Милев”.

Въведена е нова експресна линия № 61 до Витоша, с която се стига до планината само за 30 минути. Възстановено е движението на трамвайна линия № 5, като са скъсени интервалите на пристигане. Възстановен е транспортът до гара “Север”, като са удължени маршрутите на трамвайни линии № 3 и № 27 и автобусна линия № 413 и са изградени четири нови спирови перона по маршрутите.

Променени са разписанията на крайградските автобуси в северна София, с което значително се увеличава скоростта на пътуване и се намаляват интервалите на движение на превозните средства.

Продължава и работата по изграждането на 10 нови метростанции, с които обхватът на най-бързия и най-екологичния вид транспорт ще бъде разширен значително.

Нискоемисионната зона в София е една от близо 400-те в Европа, като до 2025 г. се очаква броят им да надмине 500.