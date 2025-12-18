Испания създава национална мрежа от климатични убежища заради горещините

Испания създава национална мрежа от климатични убежища преди следващото лято, обяви премиерът Педро Санчес, цитиран от Euronews.

Новите правителствени сгради ще предложат на хората убежище от все по-интензивните горещини, които страната преживява през най-горещите месеци на годината.

Мрежата ще включва климатични заслони, които вече са създадени в Барселона и Страната на баските.

На конференция Санчес подробно обясни плана на страната за справяне с нарастващата тежест от изменението на климата чрез 80 инициативи. Мерките обхващат проблеми като наводнения, горски пожари и дезинформация относно изменението на климата, както и покачващите се температури.

„Опустошителните суши и горещини вече не са рядкост. Някои лета не се сблъскваме с отделни вълни, а с една дълга гореща вълна, простираща се от юни до август. Това вече е новото нормално“, изтъква Санчес.

През 2025 г. страната преживя най-горещото си лято в историята. 16-дневна гореща вълна през август донесе температури над 45 градуса по Целзий. Средната температура в Испания се е повишила с 1,69 градуса между 1961 и 2024 г., което води до по-чести епизоди на над нормалните температури.

Изменението на климата е движеща сила за това покачване на температурите и зачестяващата поява на екстремни горещини, както е потвърдено от анализа на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) за глобалните температурни тенденции.

Новите климатични заслони ще осигурят пространства за хората в цялата страна, където да се разхладят през следващото лято. Те са особено критични за градските райони.

Правителството ще предостави средства за онези хора в районите, „които най-много се нуждаят от тях, където жегата наистина удря най-силно“, казва още Санчес.

Мрежата ще се основава на схеми, създадени от регионалните власт, включително в Каталуния, Страната на баските и Мурсия.

В столицата на Каталуния, Барселона, около 400 климатични заслона вече са налични в обществени сгради като библиотеки, музеи, спортни и търговски центрове.

Тези пространства, които са климатизирани и оборудвани с места за сядане и безплатна вода, са проектирани като места за убежище от жегата, особено за възрастни хора, бебета, хора с хронични заболявания и такива, които нямат ресурси у дома, за да се справят с високите температури.

Според испанската система за ежедневно наблюдение на смъртността, между 2015 и 2023 г. над 21 700 души са починали поради жегата, като повечето от тях са на възраст над 65 години.

Това лято са регистрирани над 3800 смъртни случая, свързани с високите температури - с 88% повече, отколкото през 2024 г., показват оценки на Министерството на здравеопазването.