Санкциите сложиха точка на плановете на "Лукойл" да стане търговец на зърно

Петролната компания регистрира фирмата Teruva в Дубай и нае търговци на зърно

21:26 | 06.02.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
През миналата година "Лукойл" направи изненадващо съобщение, че се готви да се включи на пазара на зърнени култури, но според близки до компанията тези планове са били осуетени от санкциите на САЩ, пише Bloomberg.

Ръководството на петролният гигант регистрира компания Teruva в Дубай и нае няколко търговци на зърно. Това е станало невъзможно, след като Вашингтон наложи санкции срещу двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт", недоволен от развоя на мирните преговори за края на войната в Украйна.

Заради санкциите "Лукойл" загуби възможността да извършва банкови операции и много партньори спряха да търгуват с компанията. Така Teruva се провали още преди да е започнала да осъществява дейност.

Руската компания беше принудена да продаде своите международни активи, чиято стойност се оценява на 22 млрд. долара.

За ръководител на Teruva е бил назначен Чингиз Алиев. През декември той беше сложен в списъка със санкции на Великобритания, което го нарежда до водещите бизнесмени в Русия.

Последна актуализация: 21:26 | 06.02.26 г.
