Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Хедж фондовете са оптимисти за пшеницата за първи път от четири години

Цените са подкрепени от сушата в САЩ и възникнащия недостиг на торове и горива заради войната в Близкия изток

11:30 | 06.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Хедж фондовете са оптимисти за пшеницата за първи път от близо четири години, като очакват по-високи цени благодарение на сухото време в САЩ и възникващия недостиг на торове и горива заради войната в Близкия изток, предава Bloomberg.

Дългите позиции върху пшеницата в Чикаго превишават късите контракти с 8641 в седмицата до 31 март, сочат седмични данни, публикувани в петък от Комисията за търговия с фючърси върху суровини в САЩ. Това е обрат спрямо преобладаващите нетни къси позиции от юни 2022 г. насам.

Промяната се дължи на ръст в дългите позиции до 117 375 лота, най-високото общо ниво от над шест години насам. Късите позиции са намалели до 108 734 лота, сочат данните на комисията.

Хедж фондовете вече са оптимисти за пшеницата – войнаат в Иран и климатичните рискове подкрепят цените. Графика: Bloomberg LP

Войната на САЩ и Израел срещу Иран, която вече навлезе в шестата си седмица, причини сериозни щети на енергийната инфраструктура в Близкия изток и наруши потоците на горива и изкуствени торове през Ормузкия проток, който свързва Персийския залив със световните пазари.

Земеделските производители по света бързат да си осигурят доставки на изключително важни суровини и в някои случаи се пренасочват към култури, които не са толкова зависими от хранителни вещества. Нарушенията, свързани с войната, водят до притеснения за продоволствената сигурност и промениха нагласите на пазарите на земеделски стоки, които по-рано бяха под натиск заради голямото предлагане. През март цените на пшеницата достигнаха най-високото си ниво от една година насам преди ръстовете да се забавят.

Цените на пшеницата бяха подкрепени и от продължителната суша в Големите равнини в САЩ, която застраши производството в ключови земеделски области. Но тази седмица в някои райони се очакват проливни дъждове, съобщи Центърът за прогнозиране на времето. Новите прогнози и известното прибиране на печалби допринесоха за спад на цените в понеделник.

цена на пшеницата фючърси върху пшеницата хедж фондове
