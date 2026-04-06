Експерт: В европейските класации сме за най-много нарастващи площи в биопроизводство

Системата за подпомагане на биоземеделието работи и вече сме в европейските класации за най-много нарастващи сертифицирани площи. Това каза д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие "Биоселена", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той се надява, че с увеличаване на площите на биопроизводство повече биохрани ще достигат до българската трапеза.

Д-р Апостолов отбеляза, че през последните три-четири години България положи доста усилия, за да се направят така процедурите, че земеделците да получават навреме субсидии. Той посочи, че геополитиката е свързана с биоземеделието и за пример даде горивата, които оскъпяват производството. Според него косвеният ефект върху потребителите е възможно тепърва да се усети. „Когато парите в едно домакинство намаляват, започват да се правят икономии от храната“, даде пример д-р Апостолов.

Той подчерта, че все още няма някакъв национален план за справяне със ситуацията и засега всеки сам се справя – оптимизират се разходи и се организира производство. „В момента се изготвя втори план за биоземеделието на европейско ниво. Залага се на повече участие на биопродукти в обществените продукти и по-добри образователни кампании, насочени към потребителите. Тези мерки са доказано работещи и все повече хора се обръщат към биопродуктите“, обясни управителят на "Биоселена".

Той смята, че в рамките на биопроизводството има огромни възможности за България, но е важно производителите да бъдат по-активни. „Топ продуктът ни е пчелният мед, при който цената в България е много ниска, докато в Европа тя може да достигнат до 35 евро на килограм. Трябва да търсим начин тези продукти да излязат с етикет за качество и произход – да се гордеем, че на етикета пише България“, настоява д-р Апостолов.

Той е убеден, че голям шанс страната ни има при производството на етерични масла и биокозметика. „Отново – когато стане въпрос за износ, компании работят с чужди марки. Все още произвеждаме продукти, които са за преработка, или влизат под шапката на чужд бранд“, разясни ситуацията управителят на Фондация за биологично земеделие "Биоселена".

Защо при прилагане на споразумението с Меркосур най-много се очаква да пострадат пчеларите? До кои чуждестранни пазари трябва да стигнат българските биопродукти?

