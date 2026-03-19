Европейски авиокомпании: Високите цени на горивата ще оскъпят полетите

Най-големите европейски авиокомпании заявиха, че покачването на цените на горивата, причинено от войната в Близкия изток, ще повиши цените на билетите и съветват пътниците да резервират по-рано полети.

Въпреки че превозвачите частично са хеджирали цената на реактивното гориво, ръководителите на тези фирми заявиха, че не могат да избегнат прехвърлянето на допълнителните разходи върху пътниците за дълго време, съобщава Guardian.

Авиокомпании като Air France-KLM и Lufthansa заявиха, че ще добавят повече полети през Азия, тъй като хъбовете на превозвачите от Персийския залив са затворени или работят с намален капацитет след атаката на САЩ и Израел срещу Иран.

EasyJet отхвърли всякакви опасения от предстоящ недостиг на гориво, засягащ полетите в Европа, въпреки опасенията относно доставките в части от Азия, като виетнамските авиокомпании предупредиха по-рано тази седмица, че може да намалят полетите и маршрутите.

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри омаловажи непосредствените промени, но заяви, че ако покачването на цените на горивата „се проточи шест месеца“, това ще се превърне в проблем за авиокомпаниите.

Цената на керосина вече е с 94% по-висока от средногодишната към края на миналата седмица, а цената на суровия петрол се повиши рязко отново в четвъртък след ескалацията на военните действия.

Има индикации, че кризата може да предостави и положителен импулс за европейските превозвачи на дълги разстояния, ако успеят да потвърдят глобалната си роля, след като отстъпиха позиции на авиокомпаниите и летищните хъбове в Персийския залив.

Lufthansa заяви, че е добавила 40 полета до Азия, за да компенсира прекъсванията в Персийския залив. Air France-KLM посочи, че увеличава капацитета си до Азия, възвръщайки си част от пазарния дял.