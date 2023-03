Американски военни: Кремъл е одобрил преследването на американския дрон

Пропастта между Русия и Запада продължава да се задълбочава, като спорът за сваления американски дрон, който падна в Черно море във вторник - след сблъсък с два руски изтребителя - продължава да предизвиква вълни в геополитическия пейзаж.

В сряда трима американски служители заявиха пред NBC News, че най-високопоставените служители в Кремъл вероятно са одобрили агресивните действия на руските изтребители срещу наблюдателния дрон MQ-9 Reaper, но не е сигурно дали руският президент Владимир Путин е одобрил преследването на безпилотния летателен апарат.

Вчера и САЩ, и Русия заявиха, че ще се опитат да възстановят останките от дрона, сигнализирайки за още една потенциална точка на напрежение в и без това тежките отношения между двете държави. САЩ заявиха, че са изтрили „чувствителната информация", събрана от дрона, и че така или иначе безпилотният летателен апарат вероятно се е разбил в морето.

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY

По обяд в четвъртък Пентагонът публикува кадри от инцидента. На тях се вижда как руски изтребител изхвърля гориво при приближаването си към американския дрон и след това прелита изключително близо. При второто приближаване руският изтребител Су-27 отново изхвърля гориво и след това се сблъсква с безпилотния самолет, съобщиха от Европейския команден център на САЩ в четвъртък. В резюме, публикувано заедно с видеото, Пентагонът съобщава, че Су-27 се е сблъскал с дрона. В последните секунди на кадрите се вижда, че след прекъсване на предаването „витлото може да се види отново и се забелязва, че една от стойките е повредена", се казва в резюмето. Сблъсъкът обаче не се вижда на видеото. Според САЩ камерата не е снимала в продължение на около минута. След това във видеото се вижда частично повреденото витло на дрона.

Според САЩ дронът MQ-9 се е сблъскал с руски изтребител в международното въздушно пространство над Черно море във вторник. Американските военни заявиха, че два руски изтребителя са започнали маневра за прехващане. Единият от изтребителите е повредил витлото на американския дрон. САЩ се оплакаха от „непрофесионални", „опасни" и „безразсъдни" действия на руските пилоти. Руснаците отричат да носят каквато и да е отговорност за катастрофата и обвиняват американците в провокация.

Междувременно, поне според британското разузнаване, руската офанзива срещу източния украински град Вухледар може би е загубила скорост. Така това поредната от множество неуспешни руски атаки с изключително високи загуби през последните три месеца, се казва в ежедневния брифинг на британското министерство на отбраната в четвъртък.

Пояснява се, че руските неуспехи се дължат отчасти на успешното разгръщане от страна на Украйна на система, известна на английски език като Remote Anti-Armor Mine System (RAAM). Според съобщенията тя може да разпръсне противотанкови мини на разстояние до 17 км от мястото на изстрелване. В някои случаи Украйна ги е хвърляла над и зад настъпващите руски части, предизвиквайки хаос при отстъплението на руските войски, твърдят британците.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 March 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/gjsLU9pJZb

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/ND6yhgaSFk