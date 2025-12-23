Работната ръка и климатът - ключови рискове за кафето през 2026 г.

Движението на цената при кафето е сходно с това при какаото – котировките спадат, но това не означава, че купувачите ще получат същите по-ниски нива директно от фермерите. Производителите вече следят пазара много по-внимателно и не биха искали да продават на по-ниски цени. Всеки продавач, независимо от продукта, естествено търси по-добра цена за своята продукция, а фермерите при кафето вече са настроили очакванията си към по-високи нива. Това каза Йордан Дъбов, кафетърсач и собтвеник на Dabov Specialty Coffee, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му има индикации спадът да продължи още малко, но не пое ангажимент с конкретни нива и срокове. Той подчерта, че пазарът остава труден за прогнозиране и че дори опитните участници често грешат в очакванията си.

Като ключови предизвикателства за производителите Дъбов откроява работната ръка – тема, която според него се обсъжда по-малко, отколкото заслужава. Добивът на кафе в много региони изисква човешки труд, защото механизацията невинаги е възможна. При спешълти сегмента ръчната работа става още по-важна.

Климатът също е постоянен фактор, отбеляза събеседникът, като допълни и ефекта на глобалната инфлация. По отношение на качеството на спешълти кафето той обясни, че този сегмент е около 5% от общото произведено, търгувано и консумирано кафе и затова процентът може да бъде управляван.

По отношение на пазара събеседникът коментира, че високите цени са препятствие и за купувачите, и за продавачите, а част от производителите биха продавали и по-евтино, за да реализират повече продажби, но това „зависи от борсата“. В сравнение между България и Европа той отбеляза, че кафето има глобална цена и тя е равна навсякъде, като различията идват по-скоро от крайностите в качеството и маркетинга.

Кафето има една цена. Това е добрата новина. Спешълти кафето също има една цена, посочи Дъбов.

За 2026 г. гостът коментира, че не вярва да има повишение на цените на кафето и добавя, че сумата, която потребителят плаща за чаша или килограм, не е пряко свързана с борсовата цена. Пазарът на потребителското търсене се измества към по-класни и по-малко горчиви кафета.

