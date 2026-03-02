Любомир Кючуков: Войната с Иран е нужна на Нетаняху за политическото му оцеляване

Войната с Иран е нужна на израелския премиер Бенямин Нетаняху за политическото му оцеляване, заяви Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„В Иран виждаме продължение на дванадесетдневната война от миналата година. Ако тогава целта беше ядрената програма на Иран, сега има списък от много по-разширени цели, а крайната цел е смяна на режима“, посочи той.

Кючуков отбеляза, че Израел са по-активната страна, а САЩ нямат намерение да навлизат в операция на терен и да изпращат сухопътни войски. Надяват се чрез въздушните удари да деморализират и уязвят режима.

Според него, от друга страна, Израел никога не би могъл да разчита на такава еднозначна помощ от страна на САЩ, каквато получава в момента. По думите на Кючуков Нетаняху се стреми един по един да елиминира факторите, които застрашават Израел.

„Нито Русия, нито Китай биха си позволили да бъдат въвлечени във война със САЩ“, е мнението на международния анализатор. Той обясни, че те са на същата позиция като тази на САЩ в Украйна – подкрепят, но не участват директно. Кючуков е убеден, че това, което се случва в момента, дискредитира идеята за преговори, защото се оказва, че те са били използвани за заблуда.

Кючуков очаква новият режим в Иран да е сходен с предишния. „Всичко друго не би устройвало САЩ, тъй като ще доведе до дестабилизация и гражданска война“, коментира той. И добави, че в същото време Израел иска много по-дълбока промяна и окончателно решаване на проблема с иранската ядрена програма.

Международният анализатор предупреди, че всички смени на режими в Близкия Изток, които бяха осъществени с военни операции – Сирия, Либия, Ирак и Афганистан – не доведоха до реални демократични промени. „Разликата е, че едва ли ще видим война на терен, тъй като тя няма как да бъде спечелена. Голямата заплаха идва от възможността на дестабилизация на целия регион“, обясни Кючуков.

Само неприемането на политиката на Израел ли обединява иранската опозиция? Възможен ли нов политически режим в Иран? Засилва ли се рискът за доставките на нефт? Каква е целта на пакистанската акция в Афганистан?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.