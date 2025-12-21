Над 4 млрд. долара са инвестирани в нови жилища под наем в Нидерландия през тази година

Секторът на инвестициите в частни жилища в Нидерландия е напът да запише много силна 2025 г., като нидерландските инвеститори са вложили рекордните 4,2 млрд. долара в новопостроени жилища под наем, два пъти повече от общата сума през миналата година, сочи анализ на компанията Capital Value, цитиран от онлайн изданието World Property Journal.

Очаква се нарастването на капитала да донесе около 10 500 новопостроени жилища под наем, повечето от които са заделени за подложения на натиск сектор на имотите под наем в средния сегмент и на социалните жилища под наем в страната. Но въпреки нарасналото ново строителство общите наличности от квартири в Нидерландия продължават да се свиват, тъй като собствениците продават съществувати имоти. Това подчертава спешната според анализатори необоходимост от промени в политиките.

Докладът на Capital Value показва, че институционалните инвеститори са били двигател на почти цялата експанзия тази година, като са допринесли с 3,85 млрд. долара към общата сума. Около 77% от новите жилища са планирани за средния сегмент или социалните жилища, което е знак, че нидерландските пенсионни фондове и застрахователни компании реагират на политическия и обществен натиск да подкрепят достъпността и да смекчат острия недостиг на жилища в страната.

Все пак анализатори предупреждават, че ръстовете са неутрализирани. „Инвестициите в нови жилища нарастват, което е положително. Но целите за разширяване на наличностите от жилища под наем в Нидерландия все още не са изпълнени“, отбелязва Тис Конинендик, директор на отдела за изследвания и анализ на данни в Capital Value. Според него следващото правителство трябва да създаде „стабилни, благоприятни политики“, така че проектите да останат жизнеспособни, включително като намали данъците за прехвърляне на собственост на 6%, разшири възможностите за приспадане на лихвите и облекчи тежестта на данъците върху богатството от типа Box 3.

Близо девет на всеки десет долара, инвестирани в строителство на нови жилища под наем, се насочват към Северна и Южна Холандия и към Утрехт, области, които продължават да привличат инвеститори благодарение на големия си брой наематели и дългосрочен демографски растеж. Около 9300 жилища ще излязат на пазара в тези области, като 57% от квартирите в средния сегмент съставляват 57%, а социалните жилища – 20%. В големите градове като Амстердам, Ротердам, Хага, Утрехт и Айндховен инвеститорите са вложили 2,8 млрд. долара.

Разликите между общините остават значителни. Някои градове показват по-високи дялове на специализирани активи като студентски жилища, което влияе на баланса между наличностите от квартири в средния сегмент и социалните жилища. От новопостроените квартири в големите градове средно около 60% ще бъдат предназначени за средния сегмент.

Чуждестранният капитал се оттегля поради затягането на политическата среда

Едно от най-впечатляващите развития е почти пълното изчезване на международните инвеститори. След като съставляваха около една трета от инвестициите в нови жилища под наем през 2022 г., чуждестранните купувачи са били само 1% от общия обем тази година. Capital Value отбелязва по-непредсказуемата регулаторна среда и по-строгите ограничения върху цените на квартирите като основни възпиращи фактори пред чуждестранните инвеститори.

Оттеглянето на чуждестранния капитал в комбинация с данъчната среда, която накара много нидерландски частни собственици да продадат съществуващи имоти, означава, че общото предлагане на жилища под наем все още се свива въпреки силните инвестиции в строителство. „Целите за строителство на жилища не могат да бъдат изпълнени без участието на международни инвеститори“, предупреждават авторите на доклада.

Ръководители в сектора отбелязват, че стабилизирането на политиките е от ключово значение. Избягването на замразяването на наемите, ограничаването на застъпващи се национални и местни регулации и съкращаването на правните процедури може да спомогне за възстановяването на доверието сред чуждестранните и местните частни инвеститори.

Призиви за действия на общините и приоритет за старческите домове

Главният изпълнителен директор на Capital Value Арян Пеербум отбелязва, че нидерландските институционални инвеститори планират да вложат най-малко същото количество капитал през 2026 г., колкото през 2025 г., ако проектите останат финансово жизнеспособни. Той призова общините да използвнат активно планираните стимули за осъществяване, за да задържат строителството, особено на старчески домове под наем, където добавено предлагане може да освободи семейни жилища и да повиши мобилността на местните пазари.

Въпреки историческите нива на инвестициите анализатори предупреждават, че без решителна намеса на правителството нидерландкият пазар на жилища под наем може да изостане още повече от националните цели за жилищно строителство. Засега секторът се намира в парадоксално положение – рекордни суми се насочват към строителството на нови квартири, но наличностите от жилища за наемателите се свиват.