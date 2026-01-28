Пазарът на бизнес имоти в Европа бавно се връща към живот

Пазарът на бизнес имоти в Европа е отбелязал най-доброто си тримесечие от гледна точка на обем от сделки, откакто Европейската централна банка (ЕЦБ) неочаквано сложи край на ерата на евтините пари през 2022 г., пише Bloomberg.

Инвестиционните обеми на европейския пазар на бизнес имоти са достигнали 86,1 млрд. евро през последните три месеца на миналата година, най-високото равнище от първото тримесечие на 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна, сочат данни на консултантската компания CBRE. Така общият обем на инвестициите през миналата година е достигнал 241 млрд. евро, което е ръст с 13% спрямо 2024 г., показват данните на компанията.

Ръстът през последното тримесечие показва, че перспективата за дълго възстановяване на Стария континент от спада, породен от по-високите лихвени проценти, може би най-сетне се затвърждава. Продължителното разминаване в очакванията на продавачи и купувачи натежа върху набирането на капитал, задълбочи спада на пазара на бизнес имоти и средствата останаха обвързани със стари сделки, вместо да се върнат при инвеститорите, които след това могат да ги разпределят към нови фондове.

Съживяване на имотния пазар – сделките с бизнес имоти в Европа са отбелязали най-доброто си тримесечие от повишаването на лихвите от ЕЦБ. Графика: Bloomberg LP

Ръстовете са повсеместни, като броят на сделките се е увеличил дори в нежелани сектори като търговските площи, които преживяха години на дълго забавяне поради нарасналото онлайн потребление. Инвестициите в здравни заведения са достигнали рекорд от 22,8 млрд. евро, което е увеличение с 285% благодарение на сделки като придобиването от Assura Plc на Primary Health Properties.

„Подобрените нагласи на инвеститорите и конкурентният кредитен пазар допринесоха за нарасналата инвестиционна дейност в Европа“, коментира Тасос Вециридис, ръководител на отдела за анализи за Великобритания и Ирландия в CBRE.