Инвестициите в бизнес имоти в Югоизточна Европа са намалели с 3% през 2025 г.,

Обемът на инвестициите в недвижими имоти в Югоизточна Европа е намалял с 3% през 2025 г. до 868 млн. евро, сочат данни на консултантската компания CBRE.

Освен от офис сектора, който беше водещ на пазара през миналата година, като е генерирал трансакционни обеми в размер на над 470 млн. евро в региона, секторът на индустриалните имоти също е отбелязал ръст на обемите от сделки през 2025 г. Останалите пазарни сегменти, сред които търговски площи, хотели и други, са отчели забавяне, съобщава консултантската компания.

Само през четвъртото тримесечие обемът на инвестициите в имоти в Югоизточна Европа е намалял с 53% на годишна база до 260 млн. евро. Офис сегментът е бил начело в инвестиционната активност през октомври-декември, като е съставлявал 62% от общия обем от сделки. След това се нареждат търговските площи с дял от 33%, а хотелите и индустриалните имоти са изостанали.

Сърбия е била лидер в региона през четвъртото тримесечие и се е утвърдила като най-активния инвестиционен имотен пазар с дял от 61% от всички сделки, или около 160 млн. евро. На второ място е България с обем на инвестициите от над 60 млн. евро, а Хърватия и Словения са привлекли инвестиции за съответно 27 млн. и 9 млн. евро.

Активността на пазара в Сърбия се е дължала основно на офис сегмента. В България и Хърватия най-активен е бил секторът на търговските площи, а в Словения значителен брой сделки е бил съсредоточен в хотелския сегмент.

Очаква се 2026 г. да донесе допълнителни инвестиции във всички класове активи, като най-силен ще бъде фокусът върху Хърватия и Словения, които остават най-привлекателните и търсени пазари от инвеститорите, пише CBRE. Според прогнозата ѝ след тях ще се нареди България, тъй като инвеститорите все повече обмислят навлизане на пазара, а Сърбия е смятана за привлекателна както от местни, така и от регионални играчи.

Въпреки силния интерес от инвеститорите основното препятствие – ограниченото предлагане на висококачествени активи, вероятно ще се запази, счита консултантската компания. Очаква се условията за финансиране леко да се подобрят, като според прогнозите лихвените проценти леко ще намалеят, което ще направи финансирането по-привлекателно през 2026 г.