Четири прогнози за пазарите през 2024 г.

Очакванията са S&P500 да има положителна траектория тази година заради прогнозите за намаляване на лихвите и някои исторически модели

Въпреки ръста на американския борсов индекс S&P 500 през 2023 г. 72% от акциите в състава му са се представили по-зле от него през миналата година.

От акциите, надминали растежа на индекса, внимание заслужават книжата на Abercrombie & Fitch Company с ръст от 285%. Компанията изпревари дори Nvidia, която отчете поскъпване от 239%, пише Investing.com

Apple затвърди позицията си на компанията с най-голяма пазарна капитализация, като акциите ѝ поскъпнаха с 49% през 2023 г.

Т. нар. "Великолепна седморка", или седемте най-големи технологични компании в САЩ, допринесоха за 64% от ралито на S&P 500 миналата година. Очаква се те да отчетат забележителен ръст и през тази година. В групата попадат гореспоменатата Nvidia, Meta със 194% ръст, Tesla със 102%, Amazon с 81%, Google с 58%, Microsoft също с 58% и Apple.

Като се има предвид останалата част от пазара, най-добре представящите се акции за годината бяха Soleno Therapeutics Inc с 1932% ръст, Carvana Co с 1018% ръст, Cipher Mining с 637%, Marathon Digital с 587,3%, ImmunoGen Inc с 497,8%, MoonLake Immunotherapeutics с 475,1%.

Междувременно класическият инвестиционен портфейл 60/40 (60% акции, 40% облигации) постигна невиждано от 1996 г. представяне през ноември и декември.

Японските акции отбелязаха най-значимите си годишни печалби от десетилетие. Индексът TOPIX се покачи с 25%, а Nikkei – с 28%, което е най-доброто им представяне от 2013 г. насам.

Испанският индекс Ibex 35 нарасна с близо 25% през 2023 г., британският FTSE 100 – с 4%, германският DAX – с малко над 21%, френският CAC 40 – със 17,5%, италианският FTSE MIB – с 30%.

Стоки, криптовалути и валути: най-добре и най-зле представилите се през 2023 г.

Фючърсите на какаото отбелязаха най-значителното годишно увеличение от повече от три десетилетия (+61% през 2023 г.). Основната причина е предизвикателната реколта в Западна Африка, регионът, който е водещ производител.

Турската лира достигна рекордно ниско ниво спрямо долара – валутата се обезцени с 58,5%, с което се нареди на второ място по най-слабо представяне сред развиващите се страна в света.

Щатският долар приключи най-лошата си година от началото на пандемията. За разлика от това, британският паунд отбеляза най-добрата си година от 2017 г. насам, като се повиши с 5,4% спрямо долара. Швейцарският франк отбеляза най-силното си годишно представяне от 2010 г. насам.

Сред най-добре представящите се активи в световен мащаб са биткойн (+158%), етериум (+97%), уранът (+89%), какаото (+61%), желязото (+54%), оризът (+43%), кафето ( +18%) и мексиканското песо (+14%).

От друга страна, сред най-зле представящите се активи са аржентинското песо (-78%), въглищата (-64%), втечненият природен газ (LNG) (-57%), боливарът (-52%), никелът (-44%) и петролът сорт WTI (-10%).

Настроения на инвеститорите

Общо 46,3% от инвеститорите очакват цените на акциите да се повишат през следващите шест месеца. Делът на оптимистите е над историческата средна стойност от 37,5%.

Малко над 25% са мечи настроени, т.е. очакват цените на акциите да паднат през следващите шест месеца. Делът им е под историческата средна стойност от 31%.

Прогноза: S&P 500 ще запише още една възходяща година

За S&P 500 очакванията са да има положителна траектория през 2024 г. Оптимизмът за ползотворна година произтича от няколко фактора, макар че е важно да се подчертае, че миналите резултати не гарантират същите бъдещи резултати.

Пазарът показва стабилна широчина и по-голям дял на акциите, които поскъпват, спрямо акциите, които поевтиняват.

Очакванията са за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв (както и от Европейската централна банка). Прогнозите са за 3-4 намаления на лихвите през годината, като корекциите вероятно няма да започнат преди март.

Очакването за „меко приземяване“ за икономиката на САЩ и избягване на рецесията допринася за положителната перспектива. Прогнозите за печалбите на компаниите също са оптимистични.

Задействат се и някои исторически модели. Например в години на президентски избори S&P 500 отбелязва средно увеличение от близо 13%. Освен това, когато S&P 500 навлезе през декември с печалба от над 10% за годината, през следващата година се наблюдава средно увеличение от 19,5%.

Историческите данни показват и силно представяне на S&P 500 през януари, първото тримесечие и цялата година, когато индексът започва предходния декември с над 10% ръст. През януари средното увеличение е 2,4%, а през първото тримесечие – 6,6%, според историческите модели.

Прогноза: Биткойнът ще продължи да поскъпва през 2024 г.

Биткойнът претърпя забележителен скок от 175% от достигнатите най-ниски нива и инвеститорите смятат, че 2024 г. ще е обещаваща поради две ключови причини.

Първо, ще има разполовяване. Това събитие, което се случва приблизително на всеки четири години, включва намаляване наполовина на наградите, които биткойн копачите получават за валидирани трансакции. Основната цел е да се поддържа балансиран и стабилен растеж на пазара на биткойни чрез регулиране на издаването на нови монети и ограничаване на тези, които вече са в обращение. Разполовявания имаше през 2012, 2016 и 2020 г.

Очаква се и решение на SEC относно биткойн спот борсово търгувани фондове (ETF). Инвеститорите очакват положителна позиция от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), която да подкрепи пускането на биткойн спот борсово търгувани фондове на пазара. Компании като BlackRock, Fidelity и ARK Investment Management с нетърпение очакват одобрение за такива ETF-и. Освен това има спекулации относно потенциалното преобразуване на Grayscale Bitcoin Trust в ETF в близко бъдеще.

Прогноза: Съотношението между суровия петрол и щатския долар ще се промени

Последните данни показват, че запасите от суров петрол са се увеличили и са на най-високото ниво от миналия август.

Делът на световния петрол, който се купува и продава във валути, различни от долара, се увеличава. Приблизително 20% от световния петрол е закупен и продаден в други валути през 2023 г., тъй като Русия и Иран продават на Китай и други развиващи се страни заради санкциите на Запада.

Някои големи нововъзникващи икономики преминават към търговия със стоки без долари, тъй като се стремят да намалят зависимостта си от американската валута. През 2023 г. бяха обявени дванадесет основни договора за стоки, уредени във валути, различни от долари. През 2022 г. тези договори бяха седем, а в периода 2015-2021 г. – само два.

Предишни опити да се измести доларът от доминиращата му позиция в петролната индустрия имаха ограничен успех. През 2018 г. Китай създаде фючърсен пазар на петрол, деноминиран в юани, но трансакциите се осъществяват най-вече от местни играчи.

Прогноза: Йената ще премине през бурна година

Индексът Nikkei се повиши до най-високо ниво от три десетилетия през 2023 г. благодарение на ултраразхлабената политика на Японската централна банка и слабата йена.

Това обаче вероятно ще се промени през 2024 г. Японската централна банка е единствената, която още поддържа отрицателни лихви. Пазарите очакват институцията да започне да повишава лихвените нива тази година. Ако това се случи, ще е първото увеличение от април 2007 г.

Следващото заседание за паричната политика на банката е на 22-23 януари и не се очакват промени.

Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за вземането на инвестиционно решение.