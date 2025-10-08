Анализатор: Кривата на златото е много стръмна и корекция от 5% ще бъде здравословна

Настоящата възходяща крива на златото е изключително стръмна, "почти 90 градуса" в последно време. Една "нормална корекция", дори от 5%, би била съвсем здравословна за пазара на златото, без това да наруши дългосрочния възходящ тренд. Това каза Симеон Петков, главен трейдър във FrontPeak Trading в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Инвеститорите трябва да бъдат подготвени с план какво да правят, ако цените спаднат, предупреди анализаторът. Той заяви, че с цената на златото „засега всичко изглежда нормално“, но „нищо не се покачва или пада само в една посока“.

Събеседникът допълни, че най-важният макрофактор, който следи, е паричното предлагане - М2 (общото количество пари в обращение в дадена икономика) - и кумулативните действия на централните банки. Той отбеляза, че има ясна корелация между вкарването на ликвидност от централните банки и покачването на активите.

Той коментира, че златото изпреварва индекса S&P 500 от началото на века, но подчерта, че перспективата зависи от избрания начален период за сравнение.

Въпреки нарастващите входящи потоци в борсово търгуваните фондове за злато, които някои описват като "паника", Петков съветва инвеститорите да имат ясен план при спад в цената на благородния метал. "Аз съм на мнение, че е много хубаво човек да гледа графиката. Когато графиката започне да става стръмна нагоре, трябва да очакваме някаква корекция," заяви той, напомняйки за рязкото поевтиняване на златото и среброто през 2011 г.

Гостът също така коментира среброто като "индустриален метал" и "малкият брат на златото", който има потенциал за пробив на нови върхове, както и биткойна като "дигитално злато", чието движение корелира със златото и е интересно за наблюдение предвид продължаващото покачване на М2.

Симеон Петков акцентира върху диверсификацията на портфолиото и наличието на инвестиционен план. Според него е важно инвеститорите да имат план какво ще правят, ако цените паднат, тъй като историята показва, че пазарите се движат циклично и корекциите са естествена част от процеса.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.