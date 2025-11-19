Европейските фондови пазари обърнаха разпродажбите преди отчета на Nvidia

Европейските пазари отбелязаха предимно ръстове в сряда след дни на разпродажби, които бяха породени от продължаващи тревоги около твърде високите оценки на технологичните компании, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 заличи по-ранните загуби и завърши сесията с повишение от 0,1% до 562,59 пункта, прекъсвайки четиридневната низходяща серия. Повечето основни регионални борси също приключиха търговията на зелено.

Германският показател DAX също нарасна с 0,1% до 23 204,14 пункта, докато френският измерител добави 0,18% до 7953,77 пункта. Лондонският бенчмарк FTSE 100 се повиши с 0,47% до 9507,41 пункта.

Междувременно акциите на германските компании Rheinmetall и Renk, едни от най-големите печеливши от подема на европейските отбранителни акции тази година, поевтиняха със съответно 7% и 8%.

Цената на книжата на гиганта в луксозния сектор Kering спадна с 4,2%, след като изпълнителният директор Лука де Мео заяви, че връщането към растеж ще изисква намаляване на магазинната мрежа и по-малко зависимост от марката Gucci.

Индексите на Wall Street също обръщат посоката в сряда, като S&P 500 се покачва след четири поредни дни на спад, докато трейдърите очакват тримесечния отчет на производителя на чипове Nvidia. Той трябва да бъде публикуван по-късно днес, като се очаква да даде на инвеститорите повече яснота за силата на търговията около AI сектора.