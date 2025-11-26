Очакванията за сваляне на лихвите в САЩ дадоха импулс на европейските пазари

Основнте индекси в Европа отбелязаха ръст в сряда, поведени от технологичните акции, тъй като нарастващите очаквания за понижаване на лихвите в САЩ подкрепиха апетита към риск в световен мащаб, а финансовите компании също намериха подкрепа след съобщението за бюджета на Великобритания, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 1,06% до 574,01 пункта в края на търговията, като продължи печелившата си серия в трета поредна сесия.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 прибави 0,85% и завърши деня на ниво от 9691,58 пункта. Германският DAX напредна с 1,11% до 23 726,22 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 0,88% до равнище от 8096,43 пункта.

Технологичният сектор оказа най-силна подкрепа на паневропейския индекс, като нарасна с 2,1 на сто благодарение на оптимистичните нагласи в световен мащаб, тъй като инвеститорите станаха по-уверени във възможността Фед да понижи лихвите през декември.

Книжата на производителя на чипове ASML поскъпнаха с 5,7%, а тези на производителя на чипове Infineon - с 3,7%.

Bloomberg News съобщи, като се позова на запознати с въпроса източници, че икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, който призоваваше за по-ниски лихвени проценти, е смятан за основен претендент за поста председател на Фед.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт заяви, че има добри шансове президентът Доналд Тръмп да обяви избора си за председател на централната банка до Коледа.

Междувременно във Великобритания британският финансов министър Рейчъл Рийвс обяви бюджет с големи повишения на данъците, в който ще влязат повече пари от работещите хора, но банките бяха пощадени от нови целенасочени данъци.

Книжата на британските банки поскъпнаха. Lloyds Banking Group прибави 3,4%, NatWest напредна с 2,2%, а HSBC - с 1,3%.

Британската платформа за търговия IG Group отбеляза ръст от 10,3% и беше най-добре представилата се компания в лондонския индекс на компаниите със средна пазарна капитализация, както и в Stoxx 600.

Паневропейският банков индекс отбеляза ръст от 1,6%, като се повиши в унисон с британските банки. Испанският бенчмарк, в който банките имат силно присъствие, нарасна с 1,4%, като се представи по-силно от останалите банкови сектори в региона.

Напредъкът по мирно споразумение между Русия и Украйна също подкрепи нагласите в Европа, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви готовност да придвижи напред подкрепената от САЩ рамка за прекратяване на войната.

Но несигурността се запази, след като президентът Доналд Тръмп удължи крайния срок за споразумение. Това подкрепи цените на петрола и акциите на отбранителните компании в Европа. Индексът на европейската аерокосмическа и отбранителна индустрия се повиши с 1,35%.

Stoxx 600, който записа най-силния си седмичен спад от три месеца насам в петък, се очаква да се представи силно през 2026 г., показа допитване на Ройтерс. Очакванията са за ръст от 11% догодина.

На корпоративния фронт книжата на Novo Nordisk поскъпнаха с 4,7%, след като Medicare в САЩ публикува договорени цени за 15 скъпи лекарства, включително Wegovy и Ozempic, които според анализаторите са като цяло в унисон с очакванията.

Цената на акциите на Adecco се понижи с 11,4%, като компанията записа най-големия си спад за един ден от март 2020 г., тъй като инвеститорите се безпокоят от AI рисковете, след като компанията потвърди маржа си от 3%-6% и ливъридж от или под 1,5 пъти до края на 2027 г.

Испанската компания HBX отбеляза спад от 12%, след като обяви по-голяма от очакванията загуба за цялата година.