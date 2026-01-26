Решението на Фед за лихвите ще бъде водещата тема за пазарите тази седмица

През новата седмица темата за лихвените проценти в САЩ ще бъде водеща на пазарите по света, като инвеститорите очакват в първото за годината заседание Федералният резерв да задържи разходите по заемите без промяна след намалението през декември.

На този фон продължава сезонът на отчетите, като се очакват и ключови данни от Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион.

Ето какво ще движи пазарите тази седмица.

Данните от Европа

За Стария континент седмицата започва с проучването на германския институт Ifo за бизнес климата в страната през този месец. По-късно се очаква изявление на гуверньора на Германската централна банка Йоахим Нагел.

В четвъртък другият водещ германски институт – GfK – ще публикува данните от своето изследване за потребителския климат в страната през февруари.

Заседанието на Фед

Има ли шанс централната банка на САЩ да започне годината с ново понижение на лихвените проценти? Инвеститорите ще научат това в сряда, когато Федералната комисия по операциите на открития пазар (FOMC) публикува най-новото си решение относно ключовия федерален лихвен процент.

FOMC понижи лихвите на три поредни заседания, но някои представители на паричния орган дадоха знак, че искат да видят повече икономически данни за инфлацията и пазара на труда, преди да пристъпят към допълнителни съкращения. Пазарите очакват Фед да запази лихвените проценти без промяна на заседанието, след като докладите за инфлацията от миналата седмица показаха, че цените в страната са останали високи през ноември.

През тази седмица инвеститорите ще получат и няколко допълнителни икономически индикатора, включително забавения доклад за инфлацията на едро през декември и актуализация на търговския баланс на САЩ, пише Investopedia.com.

Сезонът на отчетите

Сряда е и денят, в който няколко компании от т.нар. „Великолепна седморка“ ще публикуват финансовите си отчети за четвъртото тримесечие, като инвеститорите ще следят внимателно новините от Microsoft, Meta Platforms и Tesla. В четвъртък се очаква резултатите си да оповести и Apple. Освен тях редица значими технологични, автомобилни, производствени и финансови компании също ще представят финансови актуализации.

Microsoft ще отчете резултатите си на фона на спада в цената на акциите ѝ от началото на годината. При Tesla доставките са се забавили, което кара инвеститорите да търсят нови възможности за растеж за технологичния гигант. Отчетът на Meta, компанията майка на Facebook, вероятно ще даде повече яснота за плановете ѝ в областта на изкуствения интелект (AI), докато тя се отдалечава от проектите си, свързани с „метавселената“. Изкуственият интелект вероятно ще бъде важна тема и за Apple, тъй като отчетът ѝ в четвъртък следва наскоро обявеното партньорство с друг член на „Великолепната седморка“ - Alphabet.

Други технологични компании, които също вероятно ще привлекат внимание тази седмица, включват производителя на чипове Texas Instruments, производителя на оборудване за чипове ASML и ключовата технологична компания IBM. В центъра на вниманието са и телекомуникационните фирми AT&T и Verizon, а отчетите на Caterpillar, Boeing, General Motors, Lockheed Martin и стоманопроизводителя Nucor от своя страна ще дадат индикации за състоянието на производствения сектор в САЩ.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Сред най-важните новини от региона ще бъдат тези за инфлацията в Япония – те ще бъдат публикувани във вторник или няколко дни, след като централната банка на азиатската държава реши да запази паричната си политика без промяна, въпреки че даде знак за предстоящи повишения. В сряда пък ще бъде оповестен протоколът от първото за годината заседание на Японската централна банка (ЯЦБ), който може да даде на инвеститорите повече яснота за бъдещите движения на лихвените проценти в Страната на изгряващото слънце.

Също в сряда ще бъдат публикувани данните за инфлацията в Австралия през четвъртото тримесечие на миналата година.

Петък ще бъде още по-наситен с данни за региона, като се очакват докладите за ценовия натиск в японската столица Токио през януари, както и за индустриалното производство в цялата страна през декември. Ще бъдат оповестени и данни за производствените цени в Австралия през четвъртото тримесечие на миналата година.