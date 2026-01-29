S&P 500 се повишава след силния тримесечен отчет на Meta*

Широкият пазарен показател S&P 500 започва борсовата сесия в четвъртък с ръст, докато трейдърите анализират тримесечните отчети на някои от водещите технологични компании, както и последното решение на Федералния резерв за лихвените проценти, предава CNBC.

Бенчмаркът напредва с 0,1%, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average остава почти без промяна. Технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава 0,1%.

Акциите на Meta Platforms поскъпват с 9%, след като компанията майка на Facebook обяви по-силна от очакваното прогноза за продажбите през първото тримесечие на тази година. Книжата на Tesla, също член на „Великолепната седморка“, поскъпват с 1,6%, след като резултатите на компанията за четвъртото тримесечие надминаха очакванията.

Въпреки това широките пазарни печалби бяха ограничени от поевтиняването на акциите на Microsoft с 10% - най-лошият им резултат от март 2020 г. насам. Технологичната компания с мегакапитализация съобщи, че растежът на облачните услуги е забавил темпа си през второто тримесечие.

Инвеститорите сега насочват вниманието си към Apple, която ще обяви резултатите си след затварянето на борсата в четвъртък.

Що се отнася до другите финансови резултати, цената на книжата на Caterpillar се повиши с повече от 1%, след като индустриалният гигант обяви резултати за четвъртото тримесечие, които надминаха очакванията на Wall Street.

В сряда S&P 500 за първи път премина прага от 7000 пункта, след като Федералният резерв на САЩ запази основния си лихвен процент без промяна в диапазона от 3,5% до 3,75%. В изявление след заседанието от паричния орган посочиха, че индикаторите сочат, че „икономическата активност се разраства с устойчиви темпове“ и че равнището на безработицата „показва някои признаци на стабилизация“. Все пак, според CME FedWatch Tool, пазарите все още очакват две понижения на разходите по заемите с по четвърт процентен пункт до края на 2026 г.

„Решението на Фед беше до голяма степен според очакванията“, посочиха анализаторите на Wells Fargo Investment Institute. „Очакваме отчетите и икономическите данни да дадат тласък на следващия етап на растеж, но няма да се изненадаме, ако през 2026 г. наблюдаваме известна волатилност, свързана с междинните избори“, добавиха те.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,233%, а тази по 30-годишните - до 4,859%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,1% до 96,546 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 3,35% до 70,69 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 3,21 до 65,24 долара за барел.

Златото поевтинява с 3,89 на сто и се търгува на цена от 5097,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:20 ч. българско време.