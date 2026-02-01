Цената на биткойн падна под 80 хил. долара в сигнал за нова криза на доверието

Цена, значимост, доверие – биткойн губи и трите.

Най-голямата криптовалута в света отбеляза спад под 76 хил. долара във вялата търговия през уикенда, като отписва около 40% от стойността си спрямо връхната си точка през 2025 г. и се връща до нивата, наблюдавани за последен път след митата от „Деня на освобождението“, пише Bloomberg.

Това, което започна като рязък срив през октомври, се превърна в нещо по-разрушително – разпродажби, подтикнати не от паника, а от липсата на купувачи, инерция и вяра.

За разлика от спада през октомври, няма очевидна искра, каскадни ликвидации или системно сътресение – само отслабващо търсене, намаляваща ликвидност и токен, който не е обвързан с по-широките пазари. Биткойн не успя да реагира на геополитическите сътресения, слабостта на долара или рисковите ралита. Дори при големите колебания на златото и среброто през последните седмици, криптовалутата не отбеляза ротация.

Биткойн се понижи с близо 11% през януари, като отбеляза четвърти пореден месечен спад – най-дългата губеща серия от 2018 г. насам, по време на срива, който последва бума на първоначалните предлагания на монети през 2017 г.

„Не мисля, че ще видим нов исторически връх на биткойн през 2026 г.“, коментира Пол Хауъдрд, директор на компанията Wincent.

Дълбочина на пазара на биткойн: Обемът на търговията с биткойн в рамките на 1% от средния диапазон е намалял от срида на 10 октомври. Графика: Bloomberg LP

Още по-поразителна от самия спад е относителната липса на оптимизъм около биткойн в социалните мрежи. В пространство, известно с безмилостните си коментари и мемета, спадът на биткойн не беше посрещнат с голям ентусиазъм или фанфари за масово купуване в момент на понижение.

Всичко това се случва въпреки вълната от регулаторни победи от политиката в подкрепа на криптовалутите на администрацията на Тръмп и ръста на институционалните инвестиции. Много инвеститори казват, че оптимизмът е бил прекомерен. В началото цените се повишиха значително, след което изпаднаха в застой.

Междувременно спот ETF-ите продължават за губят стойност в знак за отслабващо доверие сред основните купувачи, много от които сега са на загуба, след като са купили на по-високи цени. Големи институционални играчи, като например фондове за цифрови активи, също намалиха покупките си след спукването на собствените им ценови балони при акциите миналата година, което допълнително подкопа търсенето в горния край на пазара.

Дълбочината на биткойн пазара, мярка за наличния капитал за абсорбиане на големи сделки, остава с над 30% под връхната точка през октомври, сочат данни на компанията Kaiko. За последен път ликвидността спадна толкова много след краха на FTX през 2022 г.

Историческите модели не дават голяма утеха. След връхната точка през 2021 г. биткойн се нуждаеше от 28 месеца, за да се възстанови. След бума на първоначалните предлагания на монети през 2017 г. това отне почти три години. По тези стандарти сегашният спад може би все още е в началото си.

„Ако погледнем свиването на обема на криптоборсите в миналото, от върха през 2017 г. до зимата на 2018-2019 г. видяхме спад на обема с 60%-70% на спот борсите“, коментира Лорънс Фраусен, анализатор в Kaiko.

За сметка на това спадът през 2021-2023 г. беше по-умерен – с 30-40%, допълва той.

Максимален спад на биткойн. Графика: Bloomberg LP

„Относно това къде според мен се намираме в сегашния цикъл, вероятно сме преминали около 25% от него“, казва Фраусен. „От циклична гледна точка, обикновено най-големият спад се наблюдава около 50% от цикъла“, допълва той.

Фраусен счита, че може да са нужни още шест до девет месеца преди да настъпи значително възстановяване, като обемите вероятно ще останат ниски през последните етапи на корекцията и повторното натрупване.

Други наблюдават по-фундаментално предизвикателство – конкуренция за капитал.

Ричард Ходжис, основател на Ferro BTC Volatility Fund, казва, че е предупредил големите притежатели на биткойн, че ще е нужно търпение.

„Говоря с много биткойн китове и им казах категорично, че няма да видят нов исторически връх в следващите 1000 дни“, казва Ходжис.

Волатилността на биткойн изостава от тази на златото и среброто. Графика: Bloomberg LP

Той посочва акциите, свързани с изкуствения интелект и възраждането на ценните метали, които привличат както макротърговците, така и преследвачите на възходяща инерция.

„Битойн е като новина отпреди три години, а не от днес. Акциите, свързани с изкуствения интелект, се изстрелват към Луната, Видяхме началото на възхода на златото, а след това и среброто се изстреля нагоре“, отбелязва Ходжис.