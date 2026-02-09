Облекчаването на напрежението в Близкия изток тласка цената на петрола надолу*

Цената на петрола спада в понеделник, след като напрежението в Близкия изток се понижи, намалявайки вероятността от прекъсване на доставките в краткосрочен план, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,2% до 67,23 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 1,2% до 62,79 долара за барел.

Иран и САЩ започнаха преговори в петък в Оман в опит да успокоят напрежението около ядрената програма на Ислямската република, като Техеран заяви, че срещата е „стъпка напред“.

След като Вашингтон разположи военни сили в региона, американският президент Доналд Тръмп заяви, че в началото на тази седмица ще се проведе още една среща. Той също така ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на 11 февруари, като подготвя мита срещу страните, които търгуват с Техеран.

„Черното злато“ поскъпна от началото на 2026 г. въпреки широко разпространените опасения за предстоящ излишък, като ръстът бе подкрепен от геополитическото напрежение, както и от спирането на някои доставки, включително от Казахстан. Все пак цените спаднаха миналата седмица поради признаци за напредък в отношенията между Иран и САЩ.

Инвеститорите следят и потоците към Индия. Тръмп заяви, че южноазиатската страна е съгласна да спре вноса на суров петрол от Русия като част от търговско споразумение. Въпреки това все още няма официално потвърждение на ангажимента от Ню Делхи, като правителството подчертава, че енергийната сигурност остава основен приоритет.

„Ако Индия спре да купува руски петрол след сключването на търговското споразумение между САЩ и Индия, ще трябва да видим увеличаване на отстъпките „черното злато“ от Москва в опит да се намерят алтернативни купувачи“, заяви Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стратегия за суровините в ING Groep NV. „Неуспехът да се намерят други купувачи в крайна сметка ще доведе до по-голямо неравновесие, каза той.

Тази седмица ще има много индикации за пазарните перспективи, като САЩ, Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще публикуват актуализираните си анализи. Освен това на Международната енергийна седмица в Лондон ще присъстват лектори, сред които Ръсел Харди, главен изпълнителен директор на Vitol Group.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.