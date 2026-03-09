Цената на петрола и инфлацията в САЩ ще бъдат на фокус тази седмица

Започва нова седмица, белязана от войната в Иран и сериозните пазарни последици от нея, сред които е най-вече рязкото поскъпване на петрола. На този фон се очакват данни за инфлацията в САЩ през изминалите седмици, които ще дадат на инвеститорите повече яснота за това дали е възможно скорошно намаление на лихвените проценти от страна на Федералния резерв.

Очакват се също така ключови доклади за икономиките на Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион.

Цената на петрола

Цената на петрола ще бъде сред водещите теми за инвеститорите през следващите дни. Тя се върна към ниво от около 100 долара за барел в понеделник, след като част от огромния дневен скок вчера беше ограничен от съобщение за разговори относно координирано освобождаване на „черно злато“ от стратегически резерви. Минути след 11:00 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 15% до 106,6 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 13,6% до 103,2 долара за барел.

Според Financial Times финансовите министри от Г-7 ще обсъдят в понеделник възможно съвместно освобождаване на петрол от резервите, координирано с Международната агенция по енергетика (МАЕ), позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Войната в Близкия изток не показва признаци на затихване, след като САЩ и Израел нанесоха удари по Иран преди повече от седмица, а последствията засилват опасенията от инфлационна криза. Спирането на корабоплаването през Ормузкия проток, през който обикновено минава около една пета от „черното злато“, както и атаките срещу ключова енергийна инфраструктура, доведоха до ръст на цените на суровия петрол и природния газ.

По-рано стана ясно, че новият ирански върховен лидер ще е синът на покойния аятолах Али Хаменей, съобщи информационната агенция Fars, а Иранската революционна гвардия обеща вярност на новия лидер.

Данните от Европа

За Стария континент седмицата започва с публикуването на докладите за фабричните поръчки и индустриалното производство в Германия през януари, докато във вторник ще бъдат оповестени данните за търговския баланс на най-голямата икономика в еврозоната през първия месец от годината.

В сряда на фокус отново ще е Германия с данните за инфлацията през февруари, докато в петък водеща по отношение на данните ще бъде Великобритания. Тогава ще стане ясно какво е било равнището на брутния вътрешен продукт (БВП), търговския баланс и на индустриалното производство на страната през януари.

По-късно в последния ден от работната седмица властите във Франция и Испания ще съобщят данните за инфлацията през миналия месец. Тогава ще бъде оповестено и нивото на индустриалното производство в цялата еврозона за февруари.

Инфлацията в САЩ

Последните индикатори досега даваха смесени сигнали за посоката на цените в САЩ, пише Investing.com. В сряда ще бъде публикуван докладът за индекса на потребителските цени (CPI) за февруари, след като този показател се оказа по-нисък от очакванията през януари. По-късно през седмицата ще излязат и данните за ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) за януари, след като докладът за декември показа, че този внимателно следен показател за инфлацията се е повишил повече от очакваното.

Междувременно Федералният резерв се подготвя за заседанието си следващата седмица. Сред членовете на централната банка има разногласия дали да се намалят допълнително лихвените проценти, след като на последното заседание беше решено те да останат без промяна.

Очакват се и няколко доклада за жилищния пазар, включително данни за продажбите на вече съществуващи жилища, в момент когато купувачите продължават да избягват пазара. В календара са включени също данни за започнатото строителство на жилища и финансовият отчет на строителната компания Lennar.

Инвеститорите ще следят и данните за търговията, за да оценят ефекта от митата на президента Доналд Тръмп, а последното проучване за потребителското доверие може да покаже дали напрежението в Близкия изток влияе върху тенденциите в разходите.

Сезон на отчетите

Цената на акциите на Oracle е спаднала повече от два пъти спрямо върховете си от септември на фона на разпродажбите в софтуерния сектор. Въпреки това гигантът в облачните изчисления, който ще публикува тримесечния си отчет тази седмица, планира разширяване, след като наскоро представи планове да набере 50 млрд. долара за финансиране на центрове за данни за изкуствен интелект (AI).

Отчетът на Adobe също ще даде представа за силата на софтуерния сектор.

Докладът на Hewlett Packard Enterprise в понеделник пък може да предложи допълнителна информация за разходите за AI технологии. Анализаторите смятат, че продуктите и услугите на компанията в областта на информационните технологии вероятно ще останат търсени, но въпреки това фирмата публикува разочароваща прогноза по-рано тази година.

Отчетът на Dollar General ще даде на инвеститорите информация за сектора на търговията на дребно.

Конкурентите на Tesla на китайския пазар на електромобили - Li Auto и NIO - също ще обявят финансовите си резултати.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, в понеделник на фокус са данните за инфлацията и търговския баланс на Китай.

Във вторник японските власти ще оповестят информация за потребителските разходи през януари и БВП на страната през четвъртото тримесечие на 2025 г.

В четвъртък ще стане ясно какъв е бил ценовият натиск в Индия през миналия месец.