Deutsche Bank: Войната в Иран може да създаде петроюана

Войната в Иран поставя на изпитание ролята на долара като валута за международна петролна търговия и една от възможните дългосрочни последици от нея е евентуалното използване на повече китайски юани. Това се посочва в бележка от германския кредитор Deutsche Bank, цитирана от Bloomberg.

„Конфликтът може да е катализаторът за ерозия на лидерството на петродолара и началото на петроюана“, се казва в бележката на Малика Сачдева, стратег в банката, позовавайки се на съобщения в медиите, че Иран позволява преминаването на кораби с петрол през Ормузкия проток, ако плащанията за него са били направени в юани. Китай, дългогодишен партньор на Иран, е и най-големият потребител на петрол на страната.

Наличието на друг разлом в режима на петродолара може да има „значителен ефект в посока надолу“ за използването на долара в международната търговия и за спестявания, както и по отношение на ролята му като световна резервна валута, се посочва още. Междувременно Пекин увеличава усилията си да насърчи юана на международната сцена, отправяйки предизвикателство към използването на долара в международната търговия и финанси.

Налагането на петродолара може да бъде проследено още от 1974 г., когато Саудитска Арабия се съгласява да ценообразува петрола си в щатски долари и инвестира излишъка в доларови активи в замяна на гаранции за сигурност от Вашингтон. Саудитска Арабия обаче сега продава четири пъти повече петрол на Китай в сравнение със САЩ. Страните от Персийския залив експериментират и с инфраструктура за алтернативни плащания като проекта mBridge.

Почти пълното спиране на трафика през Ормузкия проток – откъдето минава около една пета от световния петрол и газ, значителни количества храни, метали и други суровини всеки ден – изстреля нагоре цената на ключови стоки.

Властите в Иран посочват, че чуждестранни кораби могат да преминават протока, ако не подкрепят агресията срещу страната и следват регулациите, наложени от Техеран.