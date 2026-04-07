S&P 500 приключи сесията с лек ръст преди изтичането на ултиматума на Тръмп към Иран

Broadcom донесе една от положителните изненади в рамките на сесията, като акциите ѝ поскъпнаха с 5%

23:32 | 07.04.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Американският широк пазарен индекс S&P 500 отчете леко повишение във вторник, тъй като инвеститорите бяха сравнително оптимистично настроени, че предложение с посредничеството на Пакистан може да доведе до споразумение в последния момент между САЩ и Иран, предаде CNBC.

Бенчмаркът нарасна с 0,08%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спадна с 0,18%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачи с 0,1%.

Тръмп е поставил краен срок до 20:00 ч. източноамериканско време (полунощ по Гринуич) САЩ и Иран да постигнат споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток. В противен случай, по думите му, САЩ ще унищожат електроцентралите и мостовете на Иран. Последните му коментари и нови съобщения обаче подсказват, че подобно споразумение дотогава е малко вероятно.

Свързани статии

„Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Президентът все пак остави възможност САЩ да не атакуват страната от Близкия изток след крайния срок, като добави, че „сега, когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която надделяват различни, по-умни и по-малко радикализирани хора, може би нещо революционно прекрасно може да се случи“.

Свързани статии

Настроенията се подобриха, след като ирански държавни медии съобщиха, че разговорите между двете страни не са прекратени, а Axios твърди, че през последните 24 часа е постигнат напредък в преговорите.

Акциите рязко ограничиха поевтиняването си в последния час на търговията, след като министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф призова Тръмп да удължи крайния срок с две седмици, а Иран от своя страна да отвори протока за две седмици „като жест на добра воля“. Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че Тръмп „е уведомен за предложението и ще последва отговор“.

След тези съобщения цените на петрола леко спаднаха, но останаха високи. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 2,61% до 106,91 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,35% до 112,02 долара за барел.

Свързани статии

Според Том Граф от Facet инвеститорите трябва да приемат, че цените на петрола ще останат „значително по-високи“ от нивата преди войната в Близкия изток. Той смята, че решението на Иран да остави протока затворен е „преговорна тактика“. Въпреки че страната може да иска да го отвори при свои условия, а не при тези на САЩ, никой - включително Иран - не печели от постоянното му затваряне, посочва той.

„Просто не мисля, че е устойчиво Ормузкият проток да остане затворен месеци наред“, каза Граф. „В даден момент нещо ще трябва да се промени.“

Broadcom донесе една от положителните изненади в рамките на сесията, като акциите ѝ поскъпнаха с 5%, след като компанията подписа разширени сделки в областта на изкуствения интелект (AI) с Google и Anthropic.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,303%, а тази по 30-годишните - до 4,882%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,36% до 99,619 пункта.

Златото поскъпна с 1,02 на сто до цена от 4732,4 долара за тройунция.

Последна актуализация: 23:33 | 07.04.26 г.
