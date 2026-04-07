S&P 500 приключи сесията с лек ръст преди изтичането на ултиматума на Тръмп към Иран*

Американският широк пазарен индекс S&P 500 отчете леко повишение във вторник, тъй като инвеститорите бяха сравнително оптимистично настроени, че предложение с посредничеството на Пакистан може да доведе до споразумение в последния момент между САЩ и Иран, предаде CNBC.

Бенчмаркът нарасна с 0,08%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спадна с 0,18%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачи с 0,1%.

Тръмп е поставил краен срок до 20:00 ч. източноамериканско време (полунощ по Гринуич) САЩ и Иран да постигнат споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток. В противен случай, по думите му, САЩ ще унищожат електроцентралите и мостовете на Иран. Последните му коментари и нови съобщения обаче подсказват, че подобно споразумение дотогава е малко вероятно.

„Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Президентът все пак остави възможност САЩ да не атакуват страната от Близкия изток след крайния срок, като добави, че „сега, когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която надделяват различни, по-умни и по-малко радикализирани хора, може би нещо революционно прекрасно може да се случи“.

Настроенията се подобриха, след като ирански държавни медии съобщиха, че разговорите между двете страни не са прекратени, а Axios твърди, че през последните 24 часа е постигнат напредък в преговорите.

Акциите рязко ограничиха поевтиняването си в последния час на търговията, след като министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф призова Тръмп да удължи крайния срок с две седмици, а Иран от своя страна да отвори протока за две седмици „като жест на добра воля“. Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че Тръмп „е уведомен за предложението и ще последва отговор“.

След тези съобщения цените на петрола леко спаднаха, но останаха високи. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 2,61% до 106,91 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,35% до 112,02 долара за барел.

Според Том Граф от Facet инвеститорите трябва да приемат, че цените на петрола ще останат „значително по-високи“ от нивата преди войната в Близкия изток. Той смята, че решението на Иран да остави протока затворен е „преговорна тактика“. Въпреки че страната може да иска да го отвори при свои условия, а не при тези на САЩ, никой - включително Иран - не печели от постоянното му затваряне, посочва той.

„Просто не мисля, че е устойчиво Ормузкият проток да остане затворен месеци наред“, каза Граф. „В даден момент нещо ще трябва да се промени.“

Broadcom донесе една от положителните изненади в рамките на сесията, като акциите ѝ поскъпнаха с 5%, след като компанията подписа разширени сделки в областта на изкуствения интелект (AI) с Google и Anthropic.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,303%, а тази по 30-годишните - до 4,882%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,36% до 99,619 пункта.

Златото поскъпна с 1,02 на сто до цена от 4732,4 долара за тройунция.