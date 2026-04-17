Петролът поевтинява, Тръмп даде надежди за трайно прекратяване на войната в Иран*

Цената на петрола се понижава в петък, след като американският президентът Доналд Тръмп изрази оптимистична позиция относно перспективите за трайно прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,19% до 98,21 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,47% до 93,3 долара за барел.

Тръмп заяви - без да представи доказателства - че Техеран е приел условия, на които дълго време се е противопоставял, включително отварянето на Ормузкия проток. Ислямската република не е потвърдила това публично. Междувременно някои лидери от държавите от Персийския залив и Европа заявиха, че мирно споразумение между САЩ и Иран може да отнеме около шест месеца.

Пазарът на суров петрол беше разтърсен от конфликта, който вече наближава 50-ия си ден. Военните действия доведоха до безпрецедентен шок в предлагането, след като Техеран спря по-голямата част от трафика през Ормузкия проток, нарушавайки превоза на близо една пета от световните петролни доставки. По-късно САЩ наложиха и собствена морска блокада.

„Доминиращата тема сега не е ескалация, а стабилизация“, коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в брокерската компания Phillip Nova. „Петролният пазар изпраща ясно послание: страхът задвижи поскъпването, дипломацията движи корекцията, а несигурността ще определя бъдещата волатилност“, добавя тя.

По време на войната, започнала на 28 февруари след нападението на САЩ и Израел срещу Иран, Тръмп често е предизвиквал объркване сред инвеститорите с противоречиви изказвания и бързи промени в позицията си относно графика на конфликта, заплахите за допълнителни действия и това какво е било договорено. Понякога той е показвал склонност да променя позицията си, когато изглежда, че пазарите отхвърлят неговите политики.

В четвъртък американският президент заяви, че не очаква да се наложи да удължава двуседмичното примирие, за да бъде постигнато споразумение, като прогнозира решение „съвсем скоро“, но добави, че при нужда би го направил. Той също така каза, че може да посети Пакистан - където се проведе първият кръг от преговори - ако бъде сключена сделка с Иран.

По-късно, на събитие в Невада, Тръмп се опита да успокои избирателите относно нарастващите разходи за живот, докато енергийните цени се повишават заради конфликта. Той заяви, че войната с Иран „се развива отлично“ и би трябвало скоро да приключи.

На този фон Израел и Ливан също се договориха за 10-дневно прекратяване на огъня - ход, който може да намали напрежението в региона. Израел води бойни действия срещу групировката „Хизбула“, ключов съюзник на Техеран.

Контролът над Ормузкия проток, който свързва Персийския залив със световните пазари, остава спорен, като двойната блокада поддържа корабния трафик почти напълно спрян. Иран планира да таксува корабите за преминаване дори след края на войната.

Заради щетите по инфраструктурата изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол предупреди, че може да отнеме до две години, за да бъде възстановена значителна част от производството на петрол и газ, което е било прекъснато.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.