Предпазливият оптимизъм за Близкия изток охлади настроенията на повечето азиатски пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения в петък, тъй като предпазливият оптимизъм относно конфликта в Близкия изток охлади настроенията на инвеститорите, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225, който достигна рекордно високо ниво в четвъртък, приключи търговията в петък с понижение от 1,75% до 58 475,90 пункта. По-широкият показател Topix спадна с 1,41% до 3760,81 пункта.

Индексът Kospi в Южна Корея отписа 0,55% до ниво от 6191,92 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq обърна тенденцията и се повиши с 0,61% до ниво от 1170,04 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 0,09% до ниво от 8946,90 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,07% до 26 111,86 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,17% до 4728,67 пункта.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че войната в Иран „би трябвало да приключи съвсем скоро“, като повтори оптимистичните си прогнози за края на конфликта. Няколко часа по-рано той потвърди, че Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно примирие.

Следващият кръг от преговори между САЩ и Иран може да се състои „вероятно следващия уикенд“, заяви държавният глава в четвъртък. Двуседмичното примирие между Вашингтон и Техеран изтича на 21 април.